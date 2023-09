Cyclisme : Il réagit au clash Pineau-Jumbo sur le dopage mécanique

Alexandre Higounet

Jérôme Pineau, l’ancien coureur et patron de l’équipe B’B Hôtels, qui a mis la clé sous la porte en fin de saison dernière, a exprimé ouvertement ses soupçons d’un dopage mécanique au sein de la Jumbo-Visma sur les ondes de RMC, provoquant un clash avec la formation hollandaise. A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et ancien patron des équipes de France, a réagi à la polémique.

Depuis dimanche, la polémique enfle suite aux soupçons exprimés sans équivoque par l’ancien patron de l’équipe B’B Hôtels, Jérôme Pineau, sur les ondes de RMC autour d’un dopage mécanique au sein de l’équipe Jumbo-Visma. Pineau avait notamment déclaré : « On voit des images… Je ne parle pas de dopage mais de pire que ça. Mécanique ? Oui, mécanique. L’accélération de Sepp Kuss dans le Tourmalet il y a deux jours, à 10km/h plus vite que le groupe devant lui où il y avait des pépites comme Juan Ayuso… Kuss arrive 10km/h plus vite. Il y a un spectateur qui fait un pas en avant, il freine et repart 10km/h plus vite. Dans le Tourmalet. Comment on explique ça ? Comment on peut m'expliquer ça ? J’ai peur, ça m’inquiète grandement. Je vois des choses… Je ne sais pas comment on fait et moi je m’interroge. J’y étais dans ce milieu il n'y a pas longtemps et les discussions autour des bus, ce n’était pas sur ce qu’ils faisaient en stage. Et il n’y avait pas que les petites équipes qui se plaignaient ».

La Jumbo évoque la fin de B’B Hôtels en guise de réponse

Dans la foulée, la formation hollandaise avait réagi, par l’intermédiaire d’un sms envoyé par le directeur sportif principal Merjin Zeeman au site globalcyclingnetwork.com , faisant clairement référence à la fin chaotique de l’équipe B’B Hôtels : « Commentaires d'un manager qui a signé plusieurs coureurs et membres du staff, puis il s'est avéré en octobre qu'il trompait tout le monde et mettait tous ces gens dans une mauvaise position ? Cette personne peut parler des autres ? ».

« Ça me laisse un peu perplexe »