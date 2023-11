Cyclisme : Il annonce du lourd pour l'avenir d'Alaphilippe

Thibault Morlain

Après son année de galère en 2022, Julian Alaphilippe a finalement eu du mal à retrouver les sommets en 2023. On attendait beaucoup du Français, qui a encore galérer. Le rendez-vous est maintenant pris pour 2024 pour Alaphilippe. Et à ce propos, Thomas Voeckler estime que le double champion du monde a toutes les capacités pour redevenir l'un des meilleurs du peloton.

Alors qu'on espérait revoir Julian Alaphilippe au sommet de son art en 2023, cela n'a pas vraiment été le cas. Malgré certaines fulgurances, le compagnon de Marion Rousse n'a jamais réellement été en mesure de renouer avec le niveau qui est le sien avant sa terrible chute de 2022. Lui fallait-il un peu plus de temps ? On verra bien ça lors de l'année 2024 qui arrive. On aura donc à nouveau les yeux rivés sur les performances d'Alaphilippe. A voir maintenant, de quoi sera capable le double champion du monde française...

Alaphilippe de retour parmi les meilleur ?

A quoi faut-il donc s'attendre pour 2024 pour Julian Alaphilippe ? La question a été posée à Thomas Voeckler. Et dans des propos accordés à CyclismActu , le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme a confié sur Alaphilippe : « Si je le vois revenir à son meilleur niveau ? Après une année tronquée comme celle de 2022, il faut du temps pour retrouver son meilleur niveau. Cette saison, je pense qu'il sentait qu'il n'était pas à son meilleur niveau. On l'a vu faire des courses au panache, et notamment sur le Tour de France avec beaucoup d'échappées. Il prenait le créneau où il pouvait s'exprimer car il se sentait un peu trop juste pour faire autre chose. Après, Julian Alaphilippe n'a pas non plus 36 ans et ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il était parmi les meilleurs coureurs du monde. Je ne sais pas s'il reviendra à la domination qui était la sienne, mais il est en tout cas capable, et sans aucun problème, d'être bien meilleur qu'il ne l'a été en 2023 ».

Un avenir avec la Soudal Quick-Step ?