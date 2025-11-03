Cyclisme : Evenepoel ? Roglic envoie un message

Alexandre Higounet

Avec l'arrivée de Remco Evenepoel au sein de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Primoz Roglic, qui avait quitté la Visma-Lease A Bike pour cette raison, se retrouve de nouveau confronté à un partage du leadership. La situation pourrait-elle devenir problématique entre lui et le double champion olympique belge ? A priori non, et ce pour une raison très simple, que l'on peut déduire des propos du leader slovène...

Si Remco Evenepoel quitte la Soudal-Quickstep, son équipe de toujours, cet hiver à un an de la fin de son contrat, c'est pour une raison bien précise : la formation belge n'était pas en situation de l'accompagner efficacement dans son objectif de devenir le premier Belge depuis Merckx à remporter le Tour de France, tant parce qu'elle n'a pas réellement la culture des Grands Tours que parce qu'elle manquait d'arguments financiers pour bâtir une armada solide pour le soutenir. Evenepoel va donc rejoindre la Red Bull-Bora-Hansgrohe, une véritable armada pour les courses par étapes prête à le porter vers le maillot jaune.

« Le vrai problème est de savoir comment gagner la course ou comment être le meilleur » Fatalement, une telle ambition ne va pas sans créer quelques interrogations concernant les leaders en place, et notamment Primoz Roglic, qui avait été recruté il y a deux ans pour être le leader sur le Tour de France. Rattrapé par son âge, ce dernier, déclinant, n'est probablement plus candidat à une victoire dans le Tour. Mais acceptera-t-il sans sourciller de se mettre au service d'Evenepoel ? Interrogé sur le sujet de la cohabitation avec Evenepoel par Marca, Roglic a comme à son habitude botté en touche.