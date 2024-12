Cyclisme : Evenepoel a ciblé son grand objectif en 2025 !

Alexandre Higounet

Alors qu’il doit rester huit semaines loin de son vélo après sa lourde chute intervenue à l’entraînement en début de semaine dernière, Remco Evenepoel devra probablement renoncer à jouer la victoire dans les classiques du printemps, mais son principal objectif de la saison était de toute façon ailleurs...

Avec sa lourde chute intervenue lors d’une sortie d’entraînement en début de semaine dernière, Remco Evenepoel voit son début de saison totalement chamboulé. Le double champion olympique ne pourra remonter sur le vélo avant deux mois, le temps de finaliser sa rééducation après ses différentes blessures, notamment au niveau de l’omoplate.

Une reprise au mieux à Paris-Nice ou Tirreno Adriatico

Sur cyclismactu.net, Patrick Lefévère, le manager général de l’équipe Soudal-Quickstep, a confirmé l’absence prolongée d’Evenepoel : « Remco souffre de cinq différentes blessures dont celle des ligaments de l'omoplate et dont la réparation prendra du temps. Les médecins parlent de huit semaines sans vélo ». Logiquement, l’état-major de l’équipe belge a dû repenser le programme de son champion, qui pourrait reprendre la compétition au mieux à l’occasion de Paris-Nice ou de Tirreno Adriatico. Patrick Lefévère se montrait de son côté relativement optimiste sur cette échéance : « Avec un gars aussi volontaire que lui, c’est tout aussi envisageable ».

L’idée est d’aller décrocher le maillot rose en 2025...

Fatalement, les objectifs d’Evenepoel à l’occasion de la campagne des classiques pourraient s’en trouver alléger, surtout s’il avait des velléités pour les Flandriennes, qu’il aura dû mal à aborder au sommet de sa forme. En revanche, Remco Evenepoel devrait focaliser son grand objectif de la saison autour du Giro, qu’il compte bien disputer avec la ferme intention de le remporter, et ce d’autant plus que Tadej Pogacar, lui, ne sera pas au départ, préférant concentrer ses vues sur un doublé Tour-Vuelta. Lefévère l’a confirmé à demi-mot sur cyclismactu.net : « Il n'a pas renoncé a participer au Giro, car cela rentre toujours dans son objectif de gagner les trois Grands Tours dans sa carrière ». Après la Vuelta en 2022, Evenepoel cible donc le Giro en 2025, où il sera à la lutte avec Primoz Roglic, et peut-être Jonas Vingegaard. Quitte à se laisser moins de chances pour le Tour de France cette année.