Cyclisme : Del Toro, l’aveu de l’équipe UAE Team Emirates !

Quarante-huit heures après l’erreur tactique du siècle, qui a coûté la victoire au Tour d’Italie au jeune leader mexicain Isaac Del Toro, l’équipe UAE Team Emirates commence à reconnaître qu’une erreur a probablement été commise samedi dans la montée du très difficile col del Finestre. Explication.

« J’aurais dû répéter à Del Toro : ‘’Tu dois y aller maintenant, tu dois rouler’’ »

Baldato a ainsi affirmé : « Nous avons clairement sous-estimé Simon Yates. Il a été exceptionnel samedi. Il suffit de regarder ses temps de montée. Derrière lui, il y avait une bataille mentale et physique entre Isaac et Richard Carapaz. Malheureusement, c’est ainsi que ça s’est terminé. Le plus fort et le plus intelligent a gagné. Les instructions à Del Toro étaient de suivre Carapaz car nous nous attendions à ce qu’il mette tout en œuvre dès le départ. Isaac n’a donc pas été au surpris au début. Il a su bien réagir. Mais Simon Yates a été assez intelligent pour y aller lui-même, anticiper et mettre les deux autres en difficulté. Au milieu de l’ascension, nous avons encouragé Isaac à garder le contrôle de Yates, mais nous ne l’avons pas fait plus d’une fois. Et comme c’est lui qui est sur le vélo, il sent ses jambes. Ça fait mal à Isaac, à toute l’équipe. J’aurais peut-être dû lui répéter : ‘’Tu dois y aller maintenant, tu dois rouler derrière Yates’’. Le regret demeure mais c’est facile à analyser et juger avec le recul ». Quelques heures avant, Mauro Gianetti, le manager général de l’équipe, avait reconnu de son côté : « Aurait-on pu faire différemment ? C’est difficile à dire. Dans la monté, Isaac aurait pu apporter un petit coup de main à Carapaz. Mais il était aussi à la limite. Après la course, on n’a plus mal aux jambes, alors on se dit qu’on aurait pu faire mieux. Mais en course, c’est différent ».