Cyclisme

Cyclisme : Coronavirus, peloton… Thibaut Pinot affiche ses craintes !

Publié le 20 avril 2020 à 18h35 par D.M.

Alors que le Tour de France aura finalement lieu au mois de septembre, Thibaut Pinot a affiché ses craintes. Notamment en ce qui concerne le virus qui pourrait se balader au sein du peloton.

Les organisateurs du Tour de France ont pris la décision de reporter l’événement prévu initialement en juillet prochain. La Grande Boucle se déroulera finalement du 29 août au 20 septembre avec l'espoir que la course se tienne dans des conditions normales. Un Tour de France que Thibaut Pinot essaiera de remporter pour la première fois de sa carrière, lui qui était tout proche de briller la saison dernière avant qu’une blessure vienne enterrer ses espoirs de victoire. Toutefois, le coureur FDJ, qui a vu ses parents être contaminés, s’inquiète d’une possible propagation du virus dans le peloton.

« Si l’un est touché, la progression sera très rapide »