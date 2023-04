Cyclisme : Cette grande nouvelle pour Alaphilippe avant le Tour

Alexandre Higounet

Alors qu’il va jouer très gros sur le Tour de France, entre son statut et son avenir au sein de la Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe a enregistré une bonne nouvelle ces dernières heures, qui fera diminuer un peu la pression sur ses épaules pendant sa préparation pour juillet. Explication.

L’équipe Soudal-Quickstep de Patrick Lefévère jouait gros à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège disputée dimanche dernier. Passée au travers de la campagne des classiques, qui reste un rendez-vous très important pour la formation belge, elle risquait en effet d’en sortir en situation de crise si elle n’avait pas emporté la Doyenne. En répondant présent à l’arrivée, Remco Evenepoel a sauvé la campagne de printemps de l’équipe belge.

Le soulagement de Lefévère après la victoire d’Evenepoel à Liège

Sur Sporza , dans des propos rapports par cyclismactu.net , Patrick Lefévère pouvait exprimer sa satisfaction, et probablement son soulagement, après la course : « C'est un énorme coup de pouce. L'année dernière, nous avons également eu un printemps difficile, et maintenant nous sommes de retour ici. Il gagne encore et c'était une victoire annoncée. C'était le plan, en haut de la Redoute. Nous avions bien reconnu le nouveau parcours, et oui, c'était planifié. L'équipe avait beaucoup de choses en commun. Ces hommes se sont entraînés sur le mont Teide pendant trois semaines. Les gens ne le voient pas toujours, mais ils ne sont rentrés chez eux que depuis quatre jours en raison de camps d'entraînement, d'entraînements en altitude et de compétitions. C'est la nouvelle tendance, et je ne pense pas que ça va changer ».

L’atmosphère d’avant Tour sera plus sereine pour Alaphilippe

Pour Julian Alaphilippe, qui était passé au-travers de sa campagne des classiques, en partie du fait de la malchance mais également parce que malgré sa très bonne condition, il est apparu un petit-peu en-dessous de vraiment jouer la gagne, cette victoire de Remco Evenepoel tombe à pic, d’autant qu’il y a accompli par sa part de travail. Elle va permettre d’enlever un peu de pression au Français avant le Tour de France, lui dont le statut avait été un peu remis en question par Lefévère en début de saison. Sans le succès du champion du monde belge, l’atmosphère aurait été vraiment difficile pour Alaphilippe avant le Tour. Désormais, il peut s’attaquer plus sereinement à sa préparation pour juillet.