Cyclisme

Cyclisme : Avec Quintana et Barguil, Arkéa-Samsic peut voir grand !

Publié le 12 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Avec Nairo Quintana, Warren Barguil ou encore Nasser Bouhanni, l'équipe Arkea Samsic présente de solides arguments. La formation bretonne pourrait bien se montrer dans les prochains mois, et notamment lors du Tour de France.

L’équipe bretonne apparaît de loin comme la meilleure formation tricolore en ce début de saison. Les résultats sont impressionnants, au point qu’Arkea figure actuellement en quatrième position au classement UCI par équipe. Entre un Nairo Quintana qui évolue à très haut niveau depuis le début de saison (Vainqueur d’une étape et du général du Tour de la Provence et du Tour des Alpes Maritimes et du Var, 5ème de Paris-Nice, 4ème du Tour de Catalogne), un Warren Barguil vainqueur World Tour sur la très difficile sixième étape de Tirreno Adriatico, et Nacer Bouhanni, qui a renoué avec le succès sur la Route Tourangelle, après plusieurs très belles places d’honneur, comme sa deuxième place sur Milan-Turin, les leaders emmènent l’équipe d’Emmanuel Hubert vers les sommets.

Un mélange d'expérience et de jeunesse qui fait la réussite de l'équipe

Cela dit, le reste de l’équipe affiche également beaucoup de promesses, à l’image d’Amaury Capiot, vainqueur de l’Ouverture à la Marseillaise, de Thibaut Guernalec, impressionnant en ce début de saison, ou encore d’Hugo Hofstetter, qui accumule les places d’honneur. En l’état, tous les voyants sont au vert pour l’équipe bretonne.