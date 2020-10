Cyclisme

Cyclisme : Après sa chute, Julian Alaphilippe donne de ses nouvelles !

Publié le 29 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Tombé lors du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a dû se faire opérer pour soigner ses fractures à la main. Quelques jours plus tard, le Français a fait le point.

Ces dernières semaines, Julian Alaphilippe est passé par tous les états. Porteur du maillot jaune sur le Tour de France, le Français a ensuite réalisé son rêve à Imola en étant sacré champion du monde. C’est donc en confiance que le coureur de la Deceuninck-Quick Step a abordé la période des Classiques. Mais là encore, cela a été marqué par des hauts et des bas. A Liège-Bastogne-Liègne, Alaphilippe s’est distingué pour ses grosses erreurs dans le sprint final et c’est finalement sur un point noir que s’est terminée sa saison. Au départ pour la première fois du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a dû abandonner sur chute, victime de deux fractures à la main.

« Ça va mieux »