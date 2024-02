Cyclisme : Après Pogacar, un autre cador tente le doublé Giro-Tour

Alexandre Higounet

Deuxième du Giro l’an dernier, battu le dernier jour par Primoz Roglic, Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France en 2018, s’est prouvé qu’il était encore au top niveau. A 37 ans, il a décidé d’affronter Tadej Pogacar pour un doublé Tour de France-Tour d’Italie. La concurrence n’arrête pas de s’intensifier au sommet du cyclisme mondial.

Il y a quelques semaines, Tadej Pogacar a officialisé son intention de réaliser un incroyable doublé Giro-Tour cette saison, confiant dans sa capacité à réaliser un exploit inédit dans l’histoire moderne du cyclisme. Dans la foulée du champion slovène, un autre grand leader du peloton international vient d’annoncer qu’il tenterait lui aussi de courir sur les deux tableaux : il s’agit de Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et qui a encore terminé 2ème du Giro l’an dernier, battu uniquement le jour de la dernière étape par Primoz Roglic.

Geraint Thomas prêt à affronter Pogacar sur le Giro et le Tour

Rassuré sur sa faculté à encore performer au plus haut niveau, Geraint Thomas, désormais âgé de 37 ans, a décidé cet hiver, en accord avec son équipe Ineos Grenadiers, de prendre le départ du Tour d’Italie et du Tour de France. Dans des propos rapportés par globalcyclingnetwork.com , le coureur britannique a expliqué : « C’est un très gros challenge de rester à mon meilleur niveau sur cette durée, je ne l’ai jamais fait. Cela me demandera une très grande implication mentale et physique. Mais c’est quelque chose qui me motive vraiment. Cela m’effraie aussi un peu mais c’est une bonne chose. C’est ma 19ème année professionnelle, alors c’est bien de changer un peu les choses, cela me permettra de rester concentré sur mon sujet ».

« Si j’ai un avantage ? L’expérience »