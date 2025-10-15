Cyclisme : Alaphilippe mis sous pression ?

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe vient de clore sa première saison sous ses nouvelles couleurs de Turdor Cycling avec une 23ème place plutôt anonyme au Tour de Lombardie, où il a surtout cherché à accompagner son coéquipier Michael Storer (3ème à l'arrivée) le plus longtemps possible. S'il présente une victoire World Tour au compteur avec le Grand Prix de Québec, son bilan est-il suffisant ? Le boss de Tudor Cycling Fabian Cancellara a évoqué le sujet...

Samedi dernier, à l'occasion du Tour de Lombardie, Julian Alaphilippe a clos sa première saison sous les couleurs de l'équipe Tudor Cycling, dont il constituait la recrue phare de l'hiver dernier, avec le Suisse Marc Hirschi. Si en terme d'état d'esprit, le double champion du monde a une nouvelle fois montré l'exemple, n'hésitant jamais à se mettre au service du collectif quand le besoin s'en faisait sentir, montrant l'exemple à l'ensemble du groupe sans jamais tirer la couverture à lui, qu'en est-il au niveau des résultats ?

Les résultats des leaders Alaphilippe et Hirschi pas totalement au niveau des espérances ? Globalement, la saison du Français n'a pas été un échec. Bien sûr, sa victoire en classique World Tour au Grand Prix de Québec y contribue grandement, comme sa fin de saison en général, ponctuée de plusieurs podiums dans des courses de haut niveau. Pour autant, si l'on met ça en face de son statut de coureur phare de l'équipe, peut-il être considéré comme suffisant ? Il apparaît probable qu'au sein de la structure suisse, on espérait un peu plus de l'arrivée d'Alaphilippe, notamment durant la campagne des classiques et au Tour de France, traversés de façon plus au moins anonyme, quand bien même le double champion du monde a des éléments à avancer, comme des chutes et des maladies ayant grandement contrarié son printemps.