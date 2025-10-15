Cyclisme : Alaphilippe mis sous pression ?

Julian Alaphilippe vient de clore sa première saison sous ses nouvelles couleurs de Turdor Cycling avec une 23ème place plutôt anonyme au Tour de Lombardie, où il a surtout cherché à accompagner son coéquipier Michael Storer (3ème à l'arrivée) le plus longtemps possible. S'il présente une victoire World Tour au compteur avec le Grand Prix de Québec, son bilan est-il suffisant ? Le boss de Tudor Cycling Fabian Cancellara a évoqué le sujet...
Samedi dernier, à l'occasion du Tour de Lombardie, Julian Alaphilippe a clos sa première saison sous les couleurs de l'équipe Tudor Cycling, dont il constituait la recrue phare de l'hiver dernier, avec le Suisse Marc Hirschi. Si en terme d'état d'esprit, le double champion du monde a une nouvelle fois montré l'exemple, n'hésitant jamais à se mettre au service du collectif quand le besoin s'en faisait sentir, montrant l'exemple à l'ensemble du groupe sans jamais tirer la couverture à lui, qu'en est-il au niveau des résultats ?
Les résultats des leaders Alaphilippe et Hirschi pas totalement au niveau des espérances ?
Globalement, la saison du Français n'a pas été un échec. Bien sûr, sa victoire en classique World Tour au Grand Prix de Québec y contribue grandement, comme sa fin de saison en général, ponctuée de plusieurs podiums dans des courses de haut niveau. Pour autant, si l'on met ça en face de son statut de coureur phare de l'équipe, peut-il être considéré comme suffisant ? Il apparaît probable qu'au sein de la structure suisse, on espérait un peu plus de l'arrivée d'Alaphilippe, notamment durant la campagne des classiques et au Tour de France, traversés de façon plus au moins anonyme, quand bien même le double champion du monde a des éléments à avancer, comme des chutes et des maladies ayant grandement contrarié son printemps.
« Nous voulons être une plus grande équipe et pour l'instant, nous ne sont pas là où nous voulons être »
Interrogé sur le bilan de la saison par cyclingnews.com, Fabian Cancellera ne nomme pas Alaphilippe, mais au travers de ses mots, on peut supposer qu'il attendait un peu plus du champion français, ainsi que de Marc Hirschi, qui lui présente une saison clairement insuffisante. A l'évocation du podium obtenu par Storer sur le Tour de Lombardie, Cancellara a ainsi répondu : « Nous travaillons dur pour des moments comme celui-ci, afin que nous continuions à progresser et grandir. Nous voulons être une plus grande équipe et pour l'instant, nous ne sont pas là où nous voulons être. Vous apprenez en travaillant dur et en commettant des erreurs, en faisant des choses bien et en comprenant aussi que vous n'avez pas fait tout aussi bien que vous auriez dû. C'est peut-être l'histoire de notre saison 2025. Il est temps de monter au prochain niveau ». Et dans cette progression attendue pour 2026, il n'est pas difficile d'imaginer qu'une amélioration des résultats des leaders de l'équipe est incluse.