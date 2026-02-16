Cyclisme : « Alaphilippe a prouvé que c'était un champion »

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe aborde une nouvelle saison en se mettant dans l'état d'esprit de poursuivre la lutte pour une victoire dans un Monument, et ce malgré la présence des intouchables Pogacar, Van der Poel et Evenepoel, prêt à repartir au combat quand bien même il s'annonce perdu d'avance. Un vrai trait de caractère de champion, comme le confirme Philippe Brunel, une plume historique du quotidien L'Equipe, à l'occasion d'un entretien à cyclismactu.net.

Dans le courant du mois de janvier, alors que s'ouvrait la saison 2026, Julian Alaphilippe ne cachait pas qu'il restait dans l'état d'esprit de viser les grandes classiques, quand bien même il savait que sa marge de manoeuvre était désormais réduite avec la présence au départ de monstres comme Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel ou Remco Evenepoel.

« Le dernier grand coureur français pour moi, c'est Julian Alaphilippe » A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien L'Equipe, le double champion du monde français avait notamment affirmé : « Est-ce que j'ai fait le deuil de gagner un Monument ? Pas encore. C'est encore dans ma tête. Je me sens encore capable de pouvoir gagner de grandes courses. Si je n'ai plus ça, c'est fini. Je ne peux pas rouler juste pour rouler. Cela demande trop de sacrifices. Moi j'ai besoin d'avoir des objectifs. Je sais que je suis loin d'être le meilleur. Je ne suis pas une machine. Mais je sais que quand je suis en bonne forme et que je me sens bien, je peux jouer avec mes jambes et mon instinct, je peux me mêler à la bagarre. Si j'avais à choisir un dernier grand triomphe ? J'ai une longue histoire avec Liège-Bastogne-Liège que je souhaite clore ».