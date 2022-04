Cyclisme

Cyclisme : BB Hôtel en grande difficulté cette année !

Publié le 12 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Programmé plutôt pour les Grands Tours, Pierre Rolland n'a pas réussi à sauver le bilan de BB Hôtel. L'équipe n'enregistre qu'une seule victoire depuis le début de la saison et rencontre quelques difficultés.

De toute les formations françaises, la BB Hôtel de Jérôme Pineau est la plus en souffrance en ce début de saison. Affaiblie par les départs de Bryan Coquard et de Quentin Pacher, l’équipe bretonne peine à exister au plus haut niveau. Franck Bonnamour, malgré une belle deuxième place sur la deuxième étape de Paris-Nice, apparaît encore un peu court en ce début d’année au vue de son nouveau statut de leader, mais aussi malchanceux du fait de sa vilaine chute à l’ouverture de la saison.

Une seule victoire au compteur

Pierre Rolland n’a jamais été un homme de début de saison et Alexis Gougeard, malgré une réelle combativité et un esprit offensif, n’a pas encore réussi à mettre au fond. Pour l’instant, seule une petite victoire sur une étape du Tour du Rwanda, signée Alan Boileau, permet de débloquer le compteur. Mais du côté de chez BB Hôtel KTM, on doit clairement monter en gamme dans les prochaines semaines.