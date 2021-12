Cyclisme

Cyclisme : Un grand défaut d'Alaphilippe est pointé du doigt !

Publié le 17 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Patron de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere a reconnu que Julian Alaphilippe avait tendance à se précipiter en fin de course, notamment à Liège-Bastogne-Liège.

Julian Alaphilippe a un palmarès bien fourni. Champion du monde, le coureur français a aussi remporté de nombreuses Classiques, mais n’a toujours pas mis la main sur la « Doyenne ». Deuxième en 2015 et 2021, Alaphilippe n’a jamais réussi à remporter Liège-Bastogne-Liège. Devancé par Alejandro Valverde en 2015, le coureur avait été dépassé par Tadej Pogacar cette année. Son manager a tenté d’expliquer ces résultats.

« Julian est souvent nerveux au moment décisif »