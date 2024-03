MMA : « Voilà ce que vous avez raté », la folle révélation de Doumbè sur son entrée face à Baki

Florian Barré

Plusieurs jours avant d’affronter Baysangur Chamsoudinov, Cédric Doumbè s’est amusé à tourner des vidéos pour ses réseaux sociaux où il enfilait un costume de médecin, où il se promenait avec une ambulance dans Paris, où il amenait cette dernière dans l’Accor Arena et où il réservait une chambre d’hôpital pour son adversaire. Initialement, The Best aurait dû aller encore plus loin mais le PFL a refusé !

Jeudi soir, lors du main event du PFL Paris 2, Cédric Doumbè a été vaincu par une écharde au pied, qui a entraîné l’interruption du combat par l’arbitre Marc Goddard. Une soirée cauchemardesque pour l’ancien septuple champion du Glory qui a même raté son entrée dans la cage. En effet, interrogé par The MMA Hour , Doumbè a avoué avoir eu une idée rocambolesque et avoir tout fait pour la mettre en place. Malheureusement pour le public présent en nombre dans la salle, la promotion a réfuté le plan du natif de Douala.

Doumbè aurait aimé arriver avec Éric et Ramzy

Après avoir multiplié les railleries dans les médias ou sur les réseaux sociaux, The Best avait promis d'envoyer Baki à l'hôpital en lui infligeant un gros KO. Et pour l'occasion, celui-ci avait prévu le coup avec une ambulance et deux infirmiers réputés en France : « Je devais arriver dans une ambulance avec deux infirmiers et un brancard. Je devais arriver avec ça. Je devais arriver avec deux invités, Eric et Ramzy qui sont célèbres en France parce qu’ils ont tourné dans une grosse série française avec des docteurs. » a-t-il affirmé à Ariel Helwani.

La raison pour laquelle le PFL a réfuté l’idée