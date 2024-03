MMA : Une écharde dans une cage ? Cédric Doumbè accuse Tony Parker

Florian Barré

La défaite de Cédric Doumbè contre Baysangur Chamsoudinov a fait grand bruit ces derniers jours sur les réseaux sociaux. En cause : cette fameuse écharde présente dans l’octogone. Si de nombreux observateurs se posaient la question de comment cette dernière a pu atterrir ici, le natif de Douala a peut-être trouvé la raison. Sur le ton de l’humour, il a accusé Tony Parker, légende du basket tricolore.

Jeudi soir, pour assister au combat de MMA entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov, dans le cadre du PFL Paris, de nombreuses célébrités, chanteurs, sportifs, humoristes étaient présents à l’Accor Arena. Gims, Jules Koundé, Vincent Cassel, Jamel Debbouze et Tony Parker ont répondu à l’appel, entre autres. Un choc de titans qui s’est terminé dans la confusion la plus totale puisque Doumbè s’est incliné par TKO après l’arrêt de l’arbitre pour une écharde coincée dans l’orteil.

TP jugé coupable par Doumbè !

Mais qui a bien pu ramener une écharde dans l’octogone ? C’est la question qu e The MMA Hour a posé à The Best ce lundi. Avec humour, ce dernier a pointé du doigt un certain Tony Parker, monté quelques minutes auparavant dans la cage du PFL pour donner une interview : « Au troisième round, j'ai marché sur quelque chose dans la cage parce que, pendant la soirée, les gens marchaient avec leurs chaussures, même les invités. Ils ont fait une interview... Je ne veux pas le blâmer... avec Tony Parker. Tony Parker, tu as marché dans la cage avec tes chaussures. Ils n'ont pas nettoyé la cage après lui. Je me marre, mais parce que nous n'aurions jamais pu imaginer que ce genre de choses puisse arriver, mais c'est arrivé. Et il faut en tenir compte. »

« Je ne veux pas que mon dossier soit sali »