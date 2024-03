MMA : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder Doumbè vs. Baki ?

Florian Barré

Ce jeudi, l’Accor Arena accueille l’évènement de MMA le plus attendu de ce début d’année par les observateurs tricolores : le PFL Paris 2. En main event de cette soirée exceptionnelle, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov se livreront une bataille sans merci dans la cage. Mais comment et à quelle heure voir le combat ? Le10sport vous dit tout !

Depuis des semaines, les fans de MMA Français n’ont que trois noms à la bouche : Benoît Saint-Denis (qui combattra dimanche contre Dustin Poirier à l’UFC), Cédric Doumbè et Baki. Les deux derniers s’affrontent ce jeudi, aux alentours de 22h30-23h, lors d’un évènement organisé par la Professional Fighters League à l’Accor Arena de Paris. Si 20 000 personnes ont pu prendre leur place pour l’occasion, il sera malgré tout possible de suivre l’intégralité de la carte dès 17h00 pour les cinq premiers combats gratuits.

MMA : L’incroyable somme générée par l’UFC en 2023 https://t.co/vlqhJtnvWW pic.twitter.com/51ASuY4v5L — le10sport (@le10sport) March 3, 2024

DAZN, diffuseur officiel du PFL Paris 2

Le show sera exclusivement retransmis sur DAZN qui a acheté les droits pour la diffusion. Ainsi, il faudra bénéficier d’un abonnement pour voir le combat entre Doumbè et Baysangur Chamsoudinov. Par ailleurs, le combat a provoqué un engouement impressionnant sur les réseaux sociaux puisqu’en seulement quelques minutes, la billetterie du PFL Paris 2 s'est retrouvée sold-out. Ce dimanche, l'organisation américaine a choisi d'ajouter un créneau de vente supplémentaire, pris d'assaut à son tour. Le seul moyen de trouver des tickets pour le PFL Paris 2 sera désormais de s'orienter vers des sites de reventes.

La carte complète du PFL Paris 2 :

- Cédric Doumbé vs. Baysangur « Baki » Chamsoudinov (22h30)

- Abdoul Abdouraguimov vs. Jack Grant

- Patrick Habirora vs. Claudio Pacella

- Younes Najid vs. Kevin Del

- Mark Ewen vs. Andreeas Binder

- Tomasz Łangowski vs. Florim Zendeli

- Yassin Najid vs. Daniele Miceli

- Ibrahim Mané vs. Chequina Noso Pedro

- Alex Chizov vs. Daniele Scatizzi

- Yazid Chouchane vs. Ignacio Capella

- Jakub Kaszuba vs. Kane Mousah

- Marian Dimitrov vs. Erhan Kartal

- Connor Hughes vs. Anatolij Baal