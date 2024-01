MMA - UFC : Dana White dévoile le nom du prochain adversaire de Saint-Denis !

Florian Barré

Alors que Benoît Saint-Denis réclamait un membre du top 8 chez les poids légers pour son prochain combat à l’UFC, Dana White a annoncé ce lundi matin que le « God of War » affrontera Dustin Poirier, numéro 3 de la division, lors de l’UFC 299 qui se tiendra à Miami le 9 mars. Le Nîmois, 12e, n’espérait certainement pas temps et pourrait, en cas de victoire, se hisser jusqu’au top 5.

C’est légendaire… Un combat exceptionnel vient d’être annoncé entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier à l’UFC, selon les dires du patron de l’organisation reine de MMA, Dana White, via ses réseaux sociaux. Il s’agit là du plus grand adversaire jamais vu pour un Français, excepté Jon Jones pour Ciryl Gane en mars dernier. En novembre dernier, après avoir écrasé Matt Frevola au Madison Square Garden, BSD avait cité quelques noms auxquels il souhaitait s'attaquer. Poirier en faisait partie.

MMA - UFC : McGregor en -84 kilos, bonne ou mauvaise idée ? https://t.co/Rr2aDsZL3X pic.twitter.com/OGPyJhVvdr — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Un combat qui promet du très lourd

Le voeu du God of War a donc été exaucé et prendra forme le 9 mars prochain à Miami, pour l’UFC 299. Un co-main event en 5 rounds entre un combattant qui reste sur cinq victoires éclairs de rang et un athlète qui peut être considéré comme une légende de ce sport, avec ses 38 combats au compteur (pour 29 victoires), ça a tout d’une soirée spectaculaire. En effet, d’un côté, Saint-Denis a pris l’habitude de rapidement conclure ses duels, par soumission ou TKO. De l’autre, Poirier a, au cours de sa carrière, disputé plusieurs combats dantesques notamment face à Dan Hooker, Anthony Pettis ou encore Conor McGregor.

La ceinture en vue pour Saint-Denis