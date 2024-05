MMA - UFC : Ciryl Gane tease son retour !

Florian Barré

Depuis quelques jours, on y voit plus clair concernant l’avenir de Ciryl Gane à l’UFC. Initialement prévu pour affronter Tom Aspinall fin juillet à Manchester, le « Bon Gamin » n’a pas pu répondre présent en raison de son implication dans un tournage cinématographique à la même période. Ainsi, c’est Curtis Blaydes qui l’a remplacé. En revanche, le Français a affirmé ce week-end qu’il fera malgré tout son retour bientôt, plus précisément en septembre, à l’UFC Paris.

Absent depuis septembre 2023, Ciryl Gane a enfin donné de ses nouvelles. Ce dimanche, alors qu’il était présent au Grand Prix de Monaco, qui a sacré Charles Leclerc, le Bon Gamin a affirmé à un fan qu’il fera son retour à la compétition lors de l’UFC Paris qui se tiendra dans la capitale le 28 septembre prochain. En attendant, le natif de La Roche-sur-Yon reste sur une victoire par TKO face au Moldave Serghei Spivac. Reste à savoir le nom de l’adversaire qui se mettra en travers de son chemin pour l’occasion.

Quelles sont les options ?

Une chose est sûre, ce ne sera ni Jon Jones, ni Stipe Miocic, puisqu’ils vont s’affronter à la fin de l’année. En ce qui concerne Tom Aspinall et Curtis Blaydes, les deux hommes sont programmés pour l’UFC 304, fin juillet. Ainsi, il est difficile d’imaginer que l’un des deux athlètes acceptera un retour à la compétition en tout juste deux mois. Ce, à moins que leur affrontement soit extrêmement court, auquel cas l’organisme du vainqueur ne sera que peu, voire pas du tout atteint. Et même dans une telle situation, tout semble indiquer que Gane devra passer par une autre étape avant d’affronter le détenteur de la ceinture intérimaire.

Quid de Pavlovich ?

Problème, les autres gros noms de la catégorie heavyweight combattent aussi prochainement. Sergei Pavlovich affronte Alexander Volkov le 22 juin et Jailton Almeida sera opposé à Alexander Romanov ce week-end. Quoi qu’il en soit, une victoire en septembre sera primordiale pour Ciryl Gane s’il veut s’offrir une troisième chance de récupérer la ceinture des poids lourds, actuellement détenue par Jon Jones.