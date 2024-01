MMA - UFC : Cédric Doumbè fait une annonce retentissante concernant son avenir

Florian Barré

Cédric Doumbè ira-t-il un jour à l’UFC ? C’est une question que tous les observateurs du MMA en France se posent. Alors que « The Best » a toujours affirmé vouloir affronter les meilleurs, et que les meilleurs se trouvent en règle générale dans la plus grande organisation de la discipline en question, il était logique de l’imaginer rejoindre un jour l’Ultimate Fighting Championship. Au micro d’Ariel Helwani, Doumbè a refroidi tout le monde.

À 31 ans, Cédric Doumbè est loin d’être un petit nouveau dans le monde des sports de combat. D’ailleurs, le plus gros de sa carrière est derrière lui. Avant d’effectuer sa transition vers le MMA, le franco-camerounais a été sept fois champion chez les poids mi-moyens du Glory Kickboxing. Il possède un bilan pharamineux de 75 victoires pour 6 défaites seulement. Depuis, il s’est tourné vers les arts martiaux mixtes et a rejoint la PFL, organisation concurrente de l’UFC, avec comme ambition de récupérer une ceinture.

Doumbè à l’UFC, c’est terminé ?

Il y a quelques semaines, Doumbè déclarait que signer au PFL n’était pas un choix sportif mais plutôt financier. Selon lui, aucun adversaire ne pourrait lui résister dans la cage. Pas même les superstars de l’UFC telles que Kamaru Usman, Leon Edwards ou encore Khamzat Chimaev. Cependant, au moment de la signature de son contrat, il ne semblait pas avoir perdu de vue l’organisation reine du MMA. Désormais, cela semble différent.

Changement de plan !