MMA : Signer au PFL ou partir à l’UFC ? Baki fait le point sur son avenir

Florian Barré

Depuis sa victoire controversée face à Cédric Doumbè, Baysangur Chamsoudinov a pris du galon. Aujourd’hui, il est même question de savoir s’il rejoindra ou non l’UFC un jour. Le pensionnaire du MMA Factory semble du moins aller dans cette direction. Ce jeudi, durant la soirée Ares 20, le natif de Tchétchénie a donné de ses nouvelles et n’a pas caché son ambition.

Non, Baysangur Chamsoudinov n’est pas un athlète du PFL. L’homme de 22 ans, tombeur de Cédric Doumbè début mars, n’a en réalité signé que pour un seul combat avec l’organisation américaine. À l’heure actuelle, il est libre de s’engager où il le souhaite, bien qu’il soit encore sous contrat avec Ares. Présent justement lors de la soirée Ares 20, avec Ciryl Gane, pour assister notamment au combat entre Virgil Augen et Vlad Gutu ce jeudi, celui que l’on surnomme Baki a été interrogé par Canal+ concernant son avenir proche. Et l’objectif est limpide : rejoindre l’UFC !

MMA : Benoît Saint-Denis perd une place à l’UFC https://t.co/3iPXdAoPsn pic.twitter.com/PWMp2FvTuI — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

L’UFC en ligne de mire

« Moi le Ares, c’est vraiment la maison, j’ai fait quatre combats ici et franchement, je me sens bien, a d’abord déclaré Baki. Pour la ceinture, il faut voir ce qui va se passer pour la suite. Mais moi, la vraie ceinture qui m’intéresse, c’est celle qui est au sommet, c’est celle de l’UFC. Me revoir à Ares ? Peut-être. Après, moi je suis toujours sous contrat avec l'Ares. Donc tant que je n'ai pas un combat pour l'UFC, peut-être que je viendrais sur Ares. Mais mon objectif reste l'UFC, c'est vers là-bas que je me dirige. »

Baki à l’UFC Paris 3 ?