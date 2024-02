MMA : Prêt et impatient, Baki répond à Doumbè !

Florian Barré

Invité sur le plateau de Clique TV, animé par Mouloud Achour, à un mois de son combat face à Cédric Doumbè, Baysangur Chamsoudinov a reçu une petite surprise. « Baki » a pu visionner une vidéo lui étant destinée, réalisée par son futur adversaire. Dans celle-ci, le septuple champion du Glory compare leurs KO et leur palmarès. Forcément, l’ancien judoka a répondu aux piques de son rival avec un calme olympien.

C’est sans nul doute le combat le plus important de sa jeune carrière que s’apprête à faire Baysangur Chamsoudinov. Le jeune homme de 22 ans affrontera Cédric Doumbè le 7 mars prochain dans un Accor Arena de Paris plein à craquer. Et en attendant, le natif de Tchétchénie (arrivé à l’âge de 6 ans en France) doit faire face aux multiples sorties de son rival, adepte du trashtalk. Durant l’émission Clique TV , l’animateur Mouloud Achour a partagé une vidéo réalisée par le natif de Douala. Vidéo à laquelle Baki a répondu.

« Il a besoin de se rassurer »

Confiant, Baysangur Chamsoudinov a remis en cause les critiques émises par Cédric Doumbé, appuyant sur le fait que la vérité sortira de la cage le 7 mars prochain à l'Accor Arena : « Sur ses arguments de judo et kickboxing, ça ne se vaut pas. Il a 32 ans et j’en ai 22. Si je reviens sur mes championnats de judo, j’étais encore un enfant et surtout je ne vois pas pourquoi il fait des calculs. Il a besoin de se rassurer ou je comprends plus rien ? On va s’affronter dans un mois. Le mec, il se fait des calculs, ‘Ouais, j’ai mis lui KO. Ouais, lui il n’a pas mis de KO.‘ Je ne comprends pas à quoi il joue. C’est du MMA, y a pas que des KO, et clairement, moi je sais très bien ce qui va se passer dans un mois. Je suis prêt et j’attends cette date avec impatience. »

« Il n’aura pas une armure parce qu’il est champion du Glory »