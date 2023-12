MMA : Il l’avoue, Cédric Doumbè a déclenché sa signature à l’UFC

Florian Barré

Dernière recrue de l’UFC, Michael « Venom » Page officiera pour la première fois dans l’organisation reine du MMA le 9 mars prochain, au Kaseya Center de Miami, contre Kevin Holland. C’est Dana White, en personne, qui l’a déclaré samedi dernier. Une annonce qui a mis fin à des mois de spéculations alors que « MVP » était aussi pressenti du côté du PFL. C’est d’ailleurs sa rencontre avec Cédric Doumbè qui a fait accélérer les choses.

Michael Page a mis un terme à son long mandat au Bellator cette année. Devenu agent libre, il disposait alors d’un large éventail d’options. Signer au PFL ? À l’UFC ? Deux options alléchantes. La première lui offrait un meilleur bagage financier quand la seconde lui permettait d’inscrire potentiellement son nom dans les livres d’histoire. À 36 ans, plus de temps à perdre, Venom a décidé d’écouter Dana White et fera donc ses débuts promotionnels à l’UFC 299 contre Kevin Holland.

Page a joué un double jeu

Pour certains, la signature de Michael Page à l’UFC est venue un peu par surprise. Alors qu’il évoquait cette éventualité depuis des mois, l’ancienne star du Bellator est apparue lors d’un événement du PFL plus tôt ce mois-ci. Lors du PFL Europe 4, il a fait un face à face avec l’étoile montante de la discipline Cédric Doumbè, qui possède une fiche de 5-0 avec une victoire par KO en neuf secondes contre Jordan Zebo en septembre. Dans une récente interview avec The K/O Show , Michael Page a discuté de ce face à face au PFL. Il a déclaré qu’il jouait aux échecs et qu’il essayait de décider du bon endroit pour lui à ce moment-là. Cependant, la confrontation avec Cedric Doumbè a tout accéléré, obligeant l’UFC à avancer sur un accord potentiel.

Le PFL et l’UFC ont joué aux enchères pour Michael Page