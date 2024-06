Greg MMA, star des réseaux sociaux, écrase son adversaire en moins d’une minute et call-out IbraTV (vidéo)

Florian Barré

Ce dimanche soir au Zénith de Paris, Grégory Bouchelaghem, également appelé Greg MMA, est monté dans la cage de l’Hexagone MMA 17 pour affronter Antonio Zovak. L’homme à la double casquette, combattant et youtubeur, s’est facilement imposé face au Serbe, en moins d’une minute, grâce à un enchaînement de coups de coude au sol. Au micro de l’organisation, celui-ci a ensuite défié une autre star des réseaux.

Après sa démonstration face à Martin Horsky fin janvier à l’Hexagone MMA 13 et sa victoire par soumission, Greg MMA renfilait les gants hier soir pour poursuivre son retour triomphant, après 16 ans sans combattre. Comme lors de ses deux derniers duels dans la cage, le désormais célèbre vidéaste s’est imposé très rapidement. Une nouvelle fois, son adversaire n’aura pas tenu un round complet. Face à Antonio Zovak, gros strikeur avec un bilan de 10 victoires, dont 8 par K-O, pour 8 défaites, Grégory Bouchelaghem a usé d’une solution simple : l’emmener rapidement au sol avant de l’endormir avec son coude.

😱 🇫🇷 OOOOOOOOOOOH MONSIEUR GREG MMA ! INCROYABLE ! LA STAR DES RESEAUX A REGLÉ LE COMBAT EN UNE MINUTE ! MAGNIFIQUE ! pic.twitter.com/jIPynYUOvF — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 2, 2024

Greg MMA veut IbraTV

Et s’il avait déjà annoncé vouloir affronter IbraTV (Ibrahim Tsetchoev), autre vidéaste, Greg MMA en a rajouté une couche après sa victoire. Au micro de la promotion française, le youtubeur a été clair sur sa nouvelle cible : « Je n’ai pas envie de dire grand-chose. Je n’ai pas envie de parler. Ça va aller très vite. Le prochain, donnez-moi IbraTV et puis on n’en parle plus. […] La foule veut Ibra et son oeil va bien. Il va beaucoup mieux. Il n’y a pas de raison qu’il passe entre les gouttes, c’est un guerrier. Donnez-moi Ibra s’il vous plaît qu’on n’en parle plus » a-t-il lâché.

Plus de peur que de mal pour IbraTV