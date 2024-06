Un ancien joueur NBA, souffrant d’une maladie mentale, incarcéré par la police

Florian Barré

L'ancien joueur de la NBA, Delonte West, a été arrêté jeudi en Virginie pour délit de violation des conditions de sa libération et de résistance à son arrestation. Celui qui a joué pour les Boston Celtics, les Cleveland Cavaliers et les Dallas Mavericks au cours de sa carrière est désormais détenu au centre de détention du comté de Fairfax sous caution de 2 000 $.

Delonte West est connu par les fans de la NBA pour deux raisons. La première concerne évidemment son passage dans la Grande Ligue, où il a même été le coéquipier de LeBron James pendant un temps. L’autre raison se rapporte à son état de santé. En effet, durant sa carrière de joueur, West a déclaré publiquement qu’il avait été diagnostiqué d’un trouble bipolaire. De plus, il a longtemps lutté contre des problèmes de toxicomanie. Après avoir été passé à tabac et retrouvé errant dans la banlieue de Washington en 2020, il a été soigné dans un centre de réadaptation pour toxicomanes l’année suivante et a fini par travailler dans cet établissement après que l'ancien propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, l'ait aidé à remettre sa vie sur les rails.

Les faits reprochés à West

Au sujet de l’affaire en cours, les policiers avaient l'intention de délivrer un mandat à West lorsqu'ils l'ont retrouvé jeudi matin, mais ce dernier s'est enfui, selon ESPN . Lorsque la police l'a retrouvé après l'avoir perdu de vue pendant un moment, il ne répondait plus. C’est à ce moment-là que les agents lui ont administré du Narcan avant de le placer en garde à vue. West a d'abord été emmené à l'hôpital, et après une deuxième dose, il a été incarcéré au centre de détention du comté.

Une fâcheuse habitude…

Ce n'est pas la première fois que West est impliqué dans des démêlés avec la justice. Il avait déjà été arrêté en 2022 dans le comté de Fairfax pour plusieurs accusations d'intrusion dans un véhicule, d'entrée dans un véhicule, de fuite des forces de l'ordre et d'ivresse publique. Au cours de sa carrière NBA, l’homme âgé de 40 ans aujourd’hui a récolté en moyenne 9,7 points et 3,6 passes décisives par match sur huit saisons.