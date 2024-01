NBA : Victor Wembanyama, le futur Giannis Antetokounmpo ? Un coach les compare

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le duel entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo a mis en évidence les similitudes entre les deux joueurs. Ces athlètes exceptionnels, deux Européens, sont souvent comparés. Ainsi, la question a été posée à Adrian Griffin, l’entraîneur des Milwaukee Bucks, avant la victoire de son équipe contre les San Antonio Spurs ce jeudi (121-125).

Victor Wembanyama considère Giannis Antetokounmpo comme l’un de ses modèles. Et leur face-à-face ce jeudi, lors de la défaite des Spurs face aux Bucks (121-125), a souligné les points communs entre ces deux « freaks ». Cependant, Adrian Griffin, l’entraîneur de Milwaukee, pense que son joueur reste dans une catégorie différente.

Adrian Griffin : « Giannis est dans une catégorie à part »

« Wemby est un talent extraordinaire. Il va être formidable. Mais sans vouloir lui manquer de respect, Giannis est une locomotive avec sa puissance et sa vitesse. Il est unique. Il est dans une catégorie à part » , a estimé Griffin, en conférence de presse.



« Je pense que Wemby va certainement se faire un nom. Ce qu’il fait, c’est unique pour quelqu’un de sa taille. Il peut shooter, dribbler, faire des passes au-dessus des gens, il peut prendre des rebonds, attraper les lobs… Il est très similaire à Giannis dans le sens où il peut faire énormément de choses » , a continué l’entraîneur des Bucks. « Mais finalement, Giannis est en quelque sorte dans sa propre catégorie. »

« Ils peuvent dominer des deux côtés du terrain »

« C’est possible » , a assuré Adrian Griffin, lorsqu’on lui a demandé si Victor Wembanyama pourrait à terme acquérir les mêmes qualités que Giannis Antetokounmpo. « En trois ou quatre foulées, il est déjà sous le panier. »



« Il va se renforcer physiquement, et ses qualités techniques sont vraiment impressionnantes. Même s’il n’a pas un pourcentage très élevé à trois points, il peut prendre feu à tout moment. C’est un créateur qui représente diverses menaces. Il en va de même pour Giannis, ils peuvent influencer le jeu de plusieurs manières » , a comparé le coach. « Je fais référence à l’aspect offensif, mais il y a aussi l’aspect défensif. La protection du panier, le fait d’altérer les tirs, d’obliger l’attaque à s’adapter à la défense, c’est ce qui fait d’eux des joueurs uniques ; ils peuvent dominer des deux côtés du terrain. »

Mamukelashvili : « Victor Wembanyama m’a fait penser à Giannis Antetokounmpo »