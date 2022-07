NBA

NBA : Un deal légendaire à 132M€ a été bouclé !

Publié le 15 juillet 2022 à 13h35 par Quentin Guiton

Deandre Ayton est devenu agent libre à l’issue de la saison et un départ de Phoenix était pressenti. Les Indiana Pacers ont alors débarqué en proposant un contrat pharaonique à 132M€ sur quatre ans. Mais finalement, les Suns se sont alignés sur cette offre et Ayton reste donc dans l’Arizona !

Le marché des agents libres bat son plein en NBA. Et parmi ces joueurs, le pivot des Phoenix Suns Deandre Ayton sort du lot. Meilleure équipe de la saison régulière depuis deux saisons, les Phoenix Suns ont réussi à construire l'un des tous meilleurs collectifs de la NBA. Seulement, la franchise de l’Arizona n’a toujours pas de bague. Pire, lors des derniers playoffs, Phoenix s’est fait éliminer en demi-finale de la Conférence Ouest par les Dallas Mavericks, pourtant loin d’’être favoris ! Mais en interne aussi ce n’est pas tout rose. Après une grande saison 2020-2021, les Suns ont dû passer à la caisse ! Ainsi, Chris Paul a signé un contrat de 120M€ sur quatre ans ! Plus tard dans la saison, c’était au tour de Mikal Bridges de signer un juteux contrat de 90M€ sur quatre ans. Et il y a quelques jours, la star de l’équipe Devin Booker a rempilé pour quatre ans et 214M€. A côté de ça, il y a Deandre Ayton. Le first pick de la Draft 2018 est devenu l’une des références à son poste et lui aussi a donc réclamé un gros contrat. Sauf que Phoenix n’était pas très chaud pour lui offrir le contrat max qu’il leur demandait. Ainsi, le Bahaméen devenu agent libre cet été était fortement pressenti pour aller voir ailleurs, vers une équipe qui pourrait lui offrir le contrat qu’il désire.

NBA : Pour aider Curry, les Warriors ont tenté un énorme coup https://t.co/kajVxvYoXu pic.twitter.com/rqDbbqvZ2P — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Les Pacers lâchent une offre encore jamais vue !

Si des rumeurs ont longtemps fait état d’un intérêt des Detroit Pistons pour Ayton, ce sont finalement les Indiana Pacers qui ont dégainé ! Le pivot de 2 mètres 11 s’était donc mis d’accord avec la franchise basée à Indianapolis, mais pas pour n’importe quel contrat…une offre à 132M€ sur quatre ans ! La plus grosse offre jamais vue pour un agent libre ! C’est donc logiquement que Deandre Ayton a accepté cette proposition XXL.

Les Suns s’alignent !

Mais Ayton est un agent libre restreint. C’est-à dire que ce sont les Phoenix Suns qui allaient avoir le dernier mot. Ces derniers avaient donc le choix de s’aligner ou non sur les offres des autres équipes pour son joueur, et donc celle d’Indiana. Sauf que l’offre des Pacers était monumentale. Mais Phoenix n’a pas tardé à prendre sa décision. C’est le célèbre journaliste de The Athletic Shams Charania qui a balancé le choix des Suns, le choix de garder Deandre Ayton et donc de s’aligner sur l’offre exceptionnelle des Pacers ! La franchise de l’Arizona a donc décidé de préserver tout ce qu’elle avait construit ces dernières années. De son côté, Deandre Ayton a enfin le contrat qu’il demandait depuis longtemps.

Le trade de Kevin Durant compromis ?

Seulement, ce choix de garder Ayton a quelques conséquences, et non des moindres. Le pivot de 23 ans ne pourra pas être transféré avant le 15 janvier prochain, et même après cette date, il pourra mettre son veto sur tout transfert jusqu’à la fin de saison 2022-2023. Mais surtout, Ayton ne pourra être intégré dans aucun « sign-and-trade », ce qui va poser un gros problème. En effet, Kevin Durant qui a annoncé qu’il voulait partir de Brooklyn dès cet été était dans le viseur des Suns. Et l’intérêt semblait réciproque. Sauf que pour se l’offrir, Phoenix allait clairement devoir utiliser Deandre Ayton comme contrepartie. Chose qui n’est désormais plus possible. Un trade de Kevin Durant chez les Suns semble donc se compliquer sérieusement…