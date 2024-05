NBA : Nommé MVP, Jaylen Brown réagit !

Florian Barré

Ce lundi soir, le match 4 entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers a eu lieu. Et il n’y aura pas de surprise ! La franchise du Massachusetts a clos la série en s’imposant à l’extérieur, 105-102. Elle a une nouvelle fois pu compter sur un excellent Jaylen Brown, qui a également été récompensé par un trophée individuel après la rencontre : celui de MVP des finales de Conférence Est.

Impressionnant depuis le début des playoffs 2024, Jaylen Brown y est pour quelque chose dans le sweep infligé par les Boston Celtics aux Indiana Pacers. Un shoot extérieur exceptionnel dans le match 1 pour pousser les deux équipes en prolongation, les 40 points inscrits dans le match 2, un nouveau panier crucial en fin de match dans le game 4 après une seconde période menée d’une main de maître... Brown a porté sa franchise à bout de bras. Ce lundi, avant de recevoir son trophée de MVP des finales de Conférence Est, il a d’ailleurs inscrit 29 points et réalisé six rebonds, deux passes et trois interceptions.

NBA : LeBron James va rejoindre Kevin Durant ? https://t.co/Y5ds5wx2Xs pic.twitter.com/Msb8zOtTn2 — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Brown rend hommage aux Pacers

Ce trophée, Brown aurait pu ne pas l’avoir. En effet, la décision s’est jouée à une voix près. Il a reçu cinq votes contre quatre pour son coéquipier Jayson Tatum, lui aussi au niveau des attentes placées en lui. Jrue Holiday aurait aussi pu mériter d’être pris en considération. « Je ne m’y attendais pas du tout. Je ne gagne jamais rien donc… J’étais juste content qu’on ait gagné. Et bravo à Indiana, ils ont joué dur. Je sais que les gens pensent qu’Indiana n’était pas une bonne équipe ou ont un avis sur eux, mais ils ont été physiques, rapides, aussi dur que n’importe quelle équipe qu’on a pu rencontrer cette saison, ils nous ont mis beaucoup de pression donc big up et respect à eux. » a déclaré Brown en conférence de presse.

Le plus dur reste à faire

Désormais, les Celtics auront une semaine de préparation avant d’affronter les Dallas Mavericks ou les Minnesota Timberwolves. Si l’on en croit la forme actuelle des deux équipes, et la tournure que prend la série, ce devrait être face aux Texans. À la clef de ces Finales NBA à venir, un 18e sacre pour la franchise du Massachusetts. En cas de succès, elle redeviendrait ainsi l’organisation la plus titrée de l’histoire de la ligue, devant les Los Angeles Lakers (17).