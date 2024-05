NBA : Malgré la défaite, Edwards garde la tête froide et reçoit une bonne nouvelle

Florian Barré

Ce mercredi soir, Anthony Edwards a vécu une soirée particulière, entre joie et désillusion. D’abord, le meneur des Minnesota Timberwolves a été nommé dans la deuxième équipe All-NBA de la ligue, devenant ainsi le sixième joueur de l'histoire de la franchise à être nommé dans une équipe All-NBA. Dans les minutes qui ont suivi, « Ant-Man » a souffert sur le parquet lors du Game 1 des Finales de Conférence Ouest contre Dallas. Mais pas de quoi s’inquiéter selon lui.

Anthony Edwards a terminé la dernière saison régulière avec une moyenne de 25.9 points par match, un sommet en carrière et est devenu le premier joueur de l'histoire des Minnesota Timberwolves et le sixième de l'histoire de la NBA à avoir une moyenne de plus de 25 points, cinq rebonds et cinq passes décisives en une seule saison, à 22 ans ou moins. Ainsi, le meneur a été nommé dans la deuxième équipe All-NBA, parmi les 10 meilleurs joueurs de la saison en somme. Également nommés dans cette team : Jalen Brunson de New York, Kevin Durant de Phoenix, Kawhi Leonard des Los Angeles Clippers et Anthony Davis des Los Angeles Lakers.

La NBA révèle le top 15 de la saison, LeBron James encore dans l’Histoire https://t.co/7UjXZvsQUQ pic.twitter.com/2OKfdYIs3p — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« On était fatigués »

Mais finalement, cela n’a pas eu vraiment d’importance sur l’humeur d’Edwards puisque ce dernier a certainement appris la nouvelle après la défaite de sa franchise contre les Mavericks. À domicile, les Timberwolves ont chuté dès le Game 1, 108-105, dépassés par un Luka Doncic des grands soirs, auteur de 33 points, six rebonds et huit passes. Par ailleurs, se sentant en partie responsable, Ant-Man a tenté d’expliquer le résultat de son équipe : « On était fatigués ce soir, on avait un pas de retard sur tout, surtout moi, mais tout ira bien. [...] Jaden (McDaniels) était le seul à être prêt à jouer, et nous l'avons tous laissé tomber. Jouons comme nous savons le faire au Game 2 et on verra le résultat. »

Léger relâchement chez les « Loups »

Pour la deuxième fois en deux matchs et pour la troisième fois sur les quatre dernières rencontres, Anthony Edwards n’a pas passé la barre des 20 points hier soir. On peut alors se demander s’il n’accuserait pas le coup après une campagne partie sur les chapeaux de roues face aux Phoenix Suns et un exploit monumental réalisé contre les Denver Nuggets, champions en titre. Comme si le plus dur avait déjà été fait, et que cette première place en finale de Conférence Ouest depuis 2004 était déjà une réussite.