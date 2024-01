NBA : L’incroyable performance de Curry face aux 76ers d’Embiid

Florian Barré

Alors que les Golden State Warriors, 12e à l’Ouest, restaient sur deux victoires en huit match avant d’affronter les Philadelphia Sixers, 4e à l’Est, peu de fans imaginaient un scénario où la franchise californienne réagissait positivement ce mardi soir. De plus, Joël Embiid, absent deux matchs, faisait son retour sur les parquets. Mais emmenés par un excellent Steph Curry, les Warriors ont repris goût à la victoire (119-107).

Les Golden State Warriors sont revenus dans la colonne des victoires mardi soir grâce à une performance dominante de Steph Curry. Avec 37 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 1 contre et 8 tirs à trois points, Curry est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer une telle ligne à 35 ans ou plus, selon StatHead de Basketball Reference. Sans surprise, le seul autre joueur à avoir atteint cette ligne dans un match à 35 ans ou plus est la star des Los Angeles Lakers LeBron James, qui l'a fait une fois à 36 ans, puis à nouveau à 38 ans.

Steph Curry ne ralentit pas

Pour mettre en perspective à quel point cette ligne est impressionnante, seuls LeBron James, Steph Curry et James Harden l'ont atteint à tout âge, Curry et James étant les deux seuls à le faire à 35 ans ou plus. Curry aura 36 ans le 14 mars, mais ne montre aucun signe de ralentissement pour l’heure. Il s'agit désormais de son troisième match consécutif à plus de 30 points, dont une explosion à 46 points lors de la défaite en prolongation contre les Lakers.

GS a battu des 76ers en méforme

Avec 37 points ce mardi, Curry a aidé ses Warriors à remporter une victoire bien méritée à domicile. Jonathan Kuminga, qui prend de plus en plus de place au sein de l’effectif, a lui inscrit 26 points quand Andrew Wiggins en a mis 23. En face, Joël Embiid, souffrant du genou, n’a inscrit que 14 points en 30 minutes, lui qui tourne à plus de 35 points de moyenne depuis le début de la saison. Philadelphie a donc dû compter sur Tobias Harris (26 points) et Kelly Oubre (15 points) en l’absence de Tyrese Maxey, pour espérer s’imposer.