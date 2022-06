NBA

NBA - Draft 2022 : Tout ce qu’il faut savoir

Publié le 19 juin 2022 à 7h35 par Kevin Laborde

C'est ce jeudi qu'aura lieu la Draft annuelle de la NBA au Barclays Center de Brooklyn. Une tradition qui est l’occasion pour la ligue de redistribuer les cartes régulièrement entre les franchises et de renouveler les effectifs. La cuvée 2022 ne s’annonce pas exceptionnelle. Mais la Draft réserve toujours des surprises et est souvent l’occasion pour des équipes de réaliser des transferts.

C’est le Magic d’Orlando qui a remporté la Lottery en mai dernier et qui aura donc le privilège de choisir en premier. C’est la quatrième fois de son histoire que la franchise de Floride a décroché le « First Pick ». De quoi redonner le sourire aux fans, contraints de supporters une équipe en reconstruction depuis plusieurs mois, mais qui pour se rappellent que la première place leur a déjà offert Dwight Howard (2004) et surtout Shaquille O'Neal (1996) dans le passé.

Les intérieurs à l’honneur ?

En pleine reconstruction également, OKC aura le 2e choix cette année. Sam Presti, qui a commencé sa nouvelle ère en recrutant des joueurs extérieurs ces derniers temps devrait cette fois-ci choisir un intérieur.

Le troisième choix sera pour les Houston Rockets. Et c’est également un intérieur qui devrait être sélectionné par la franchise du Texas d’après les spécialistes. Les Kings de Sacramento seront les quatrièmes à donner un nom à Adam Silver, le patron de la NBA. Un joueur offensif est attendu pour cette franchise qui multiplie les projets de reconstruction sans réussite depuis plusieurs années. En 5e position, les Pistons de Detroit, qui sont au début d’un nouveau projet et qui avaient choisi Cade Cunningham en numéro 1 l’an dernier ne devraient pas échanger leur pick et également recruter un joueur intérieur. Même scénario à prévoir pour les Indiana Pacers (6e).

Des bonus pour Portland et les Pelicans

Après une saison galère, marquée notamment par la blessure de sa star, Damian Lillard, mais également l’éclosion de Anfernee Simons, Les Blazers de Portland ont de quoi être optimiste pour la saison prochaine. À moins d’une catastrophe, le spectacle sera forcément meilleur du côté de Portland. D’autant qu’avec le 7e choix ils pourraient récupérer un joueur déjà complet pour épauler son nouveau duo de stars. Optimistes, les Pelicans de New Orleans le sont forcément après la saison qu’ils viennent de vivre. Les regards sont évidemment tournés vers Zion Williamson, blessé depuis trop longtemps, mais qui, s’il revient enfin, pourrait faire franchir un nouveau palier à l’équipe. Dans ce contexte, le 8e choix récupéré dans le cadre du transfert d’Anthony Davis en 2019 est une sorte de bonus qui doit permettre à la franchise de renforcer son équipe. Les Spurs de San Antonio auront de leur côté le 9e choix et un transfert n’est pas à prévoir de leur côté. Washington, le 10e choix et les Knicks du Français Evan Fournier (dont le nom revient souvent dans les rumeurs de transfert), 11e.

Deux choix pour OKC et Charlotte

Au moment du 12e choix, OKC reviendra pour la deuxième fois de la soirée, choisir un premier tour. Les Charlotte Hornets auront également ce privilège avec les 13e et 15e choix. Juste le temps de laisser le temps aux Cavaliers de Cleveland (14e) d’annoncer leur choix à Adam Silver.

La suite du premier tour de la NBA Draft 2022 :

16e : Atlanta Hawks

17e : Houston Rockets

18e : Chicago Bull

19e : Minnesota Timberwolves

20e : San Antonio Spurs

21e : Denver Nuggets

22e : Memphis Grizzlies

23e : Philadelphia 76ers

24e : Milwaukee Bucks

25e : San Antonio Spurs

26e : Dallas Mavericks

27e : Miami Heat

28e : Golden State Warriors

29e : Memphis Grizzlies

30e : OKC