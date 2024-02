NBA : Cinq joueurs suspendus pour leur rôle dans une échauffourée

Florian Barré

La NBA a suspendu cinq joueurs impliqués dans l'escarmouche survenue vendredi soir entre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et le Heat de Miami. Parmi eux, on y retrouve Jimmy Butler, intérieur star des Floridiens. Celui-ci, ainsi que tous les autres joueurs concernés, ne recevront pas de salaire pendant la période de suspension déterminée par la ligue.

Vendredi dernier, alors que Pelicans et Heat entamaient le quatrième quart-temps de leur affrontement, plusieurs joueurs en sont venus aux mains. L’altercation générale a commencé quand Zion Williamson a pris le ballon à Jimmy Butler et a tenté un lay-up. À ce moment-là, Kevin Love l’a embrassé pour empêcher le géant des Pélicans d’inscrire deux points faciles. Butler et Naji Marshall se sont pris en grippe dès lors et ont dû être séparés. Pour finir, le meneur de la Nouvelle-Orléans, Jose Alvarado, et le pivot de Miami, Thomas Bryant, se sont battus à la table de marque, après la fin de la bagarre initiale.

Jimmy Butler perd une belle somme

Ainsi, Butler, Marshall, Alvarado et Bryant ont été expulsés. Ces derniers ont même reçu une suspension de la part de la NBA ce dimanche. Jimmy Butler et Naji Marshall ont été suspendus pour un match chacun pour avoir incité une altercation sur le terrain, a annoncé dimanche la NBA. Butler – qui ne pense pas qu'il aurait dû être expulsé – perdra près de 260 000 $ de salaire de base en raison de sa suspension. Bryant perdra 52 308 $, tandis que Nikola Jovic perdra 12 655 $. Pour les Pélicans, Alvarado perdra 37 988 $ et Marshall 11 096 $.

Erik Spoelstra défend Butler