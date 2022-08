NBA

NBA : Attaqué par un fan, Batum lui répond sèchement

Publié le 3 août 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Quelques mois après avoir annoncé son forfait pour l’Euro, Nicolas Batum se retrouve en plein cœur d’une petite polémique. Certains fans lui reprochent son absence sur les parquets alors qu’il est auprès des joueurs en ce moment. Dans la foulée, le joueur des Los Angeles Clippers a répondu sur son compte Twitter.

Dans un mois, l’équipe de France de basket débarquera en Allemagne pour disputer l’Euro. Un an après avoir obtenu une très belle médaille d’argent aux Jeux Olympiques, les Bleus ont l’ambition de remporter ce championnat d’Europe. Néanmoins, les hommes de Vincent Collet devront se méfier parce qu’il y a des adversaires de qualité. La Grèce, la Slovénie, l’Allemagne et bien entendu l’Espagne voudront aller au bout. Mais vu la forme actuelle, la France fait forcément office de favorite.

« J’en ai assez des médailles de bronze et d’argent », Gobert prévient la concurrence

Surtout après de tels Jeux Olympiques. Interrogé ce mardi en conférence de presse sur les ambitions des Bleus , Rudy Gobert a prévenu tout le monde : « L’objectif n’est pas simple, mais il est clair. J’en ai assez des médailles de bronze (Coupe du Monde 2019 en Chine) et d’argent (JO 2021). On est là pour l’or ». En plein milieu de la rumeur Joël Embiid, les Bleus vont devoir être au moins au même niveau que l’été dernier. Et ils ne pourront compter ni sur Nando De Colo, ni Nicolas Batum…

Nicolas Batum ne sera pas de la partie

Batum a annoncé la nouvelle il y a quelques mois. Capitaine de l’équipe de France et symbole de cette équipe, le joueur des Clippers est celui qui avait qualifié les Bleus en finale des Jeux Olympiques grâce à son contre exceptionnel contre la Slovénie. Un an après, Nicolas Batum préfère passer son tour. « Il y a une énorme saison qui m'attend avec les Clippers, l'année prochaine. C'est peut-être ma seule chance d'aller au bout. Ça a été une réflexion, une discussion. Il y a aussi les Jeux Olympiques à incorporer, et l'équipe de France il y aura des changements de rôles, de positions », expliquait-il dans un entretien accordé à First Team . Batum sait pertinemment que son aventure en NBA touche à sa fin. Même s’il vient de prolonger de deux saisons avec les Clippers, Batman comme il est surnommé n’est pas assuré de continuer après 2024.

Les gars et Vincent comprennent ma décision, prise sur des critères personnels et professionnels, et ils souhaitent que je continue à garder un lien avec l’équipe et que je vienne les voir. Donc je continuerai à les supporter et à aller leur rendre visite. https://t.co/8GJ210D68u — Nicolas Batum (@nicolas88batum) August 2, 2022

Sa décision fait parler, Batum réplique