Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Donovan Mitchell contre les fans !

Publié le 30 mai 2021 à 10h35 par K.V.

Crachats, insultes, jets de popcorn... Les débordements s'enchaînent en NBA. De quoi faire monter la gronde chez les joueurs.

« Franchement, cette m*rde devient hors de contrôle. Surtout quand ça me concerne. Le niveau d’irrespect des fans… Ils font juste tout ce qu’ils ont envie de faire et ça commence à faire trop. Si un gars m’avait jeté du popcorn dans la rue, vous savez très bien ce qui se serait passé. Il faut protéger les joueurs. On va voir ce que va faire la NBA. » Il y a peu, Russell Westbrook a reçu du popcorn sur la tête provenant d’un fan en tribune, ce qui a eu le don de le mettre hors de lui. Mais ce n'est pas tout puisque, depuis le début des playoffs et le retour du public, les débordements se multiplient en NBA. Crachats, insultes... Cette situation agace les joueurs, comme en témoigne la réaction de Donovan Mitchell, joueur du Jazz, au terme d'un match face aux Grizzlies de Memphis. Série au cours de laquelle les parents de Ja Morant ont été insultés.

« Ils font juste tout ce qu’ils ont envie de faire et ça commence à faire trop »