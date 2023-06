NBA : Du lourd à venir pour les Clippers sur le marché ?

Florian Barré

Les Clippers montrent leur ambition depuis l’arrivée de Paul George et Kawhi Leonard, mais ils peinent pour le moment à devenir une vraie référence dans la ligue et un candidat crédible au titre NBA. Pour changer cette tendance, ils seraient donc sur un énorme coup, puisqu’ils pourraient récupérer l’un des membres essentiels de la dynastie Warriors !

C’est l’une des grosses déceptions de ces playoffs 2023. Les Clippers n’ont pas passé le premier tour, battu sèchement par les Phoenix Suns (4-1). En réalité, le plus frustrant c’est qu’il y avait la place pour les joueurs de Tyronn Lue. Mais les absences coup sur coup de Paul George et Kawhi Leonard, blessés, ont tout gâché. Pas question donc de réitérer les mêmes performances la saison prochaine et pour ce faire, les dirigeants sont déjà penchés sur l’avenir. D’ailleurs, ils auraient une cible prioritaire, et il s’agit de l’architecte de la dynastie Warriors : Bob Myers.



NBA : Draymond Green et les Warriors proches de la rupture ? https://t.co/SpdQZF4o6Z pic.twitter.com/nB6d2XNuJw — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Myers quitte Golden State

Le temps passe et tout s’en va… Après 11 années remplies de gloire et quatre titres NBA, Bob Myers a annoncé qu’il quittait les Warriors à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. Le manager général de la franchise californienne a décidé de ne pas céder à la proposition de prolongation de contrat des siens (évaluée à plus de 10 millions de dollars par an). Et s’il a affirmé avoir besoin de souffler, il pourrait aussi retrouver très rapidement un poste en NBA. Ces derniers mois, des discussions auraient eu lieu avec le propriétaire des Clippers d’après Adrian Wojnarowski et les journalistes du site The Athletic : « Selon plusieurs sources internes et d’autres dirigeants, Myers serait convaincu qu’il mérite d’être l’un des exécutifs les mieux payés en NBA, si ce n’est le mieux payé. Selon ces mêmes sources, Washington, Phoenix et New York seraient des points de chute à surveiller. Mais visiblement, la piste la plus chaude pour le moment serait les Clippers. » avaient-ils affirmé.

D’autres opportunités s’ouvrent à Myers