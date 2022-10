Basket

Coup d’envoi sur l’innovation et la digitalisation au Vendée Challans Basket

Publié le 11 octobre 2022 à 22h29 - mis à jour le 11 octobre 2022 à 22h29

A l’initiative de Bpifrance, avant la rencontre opposant Vendée Challans Basket à l’Union Tarbes Lourdes, un « Coup d’envoi » inédit a permis de réunir de nombreux acteurs dynamiques du territoire afin d’échanger autour des thématiques fortes du moment : l’innovation et la digitalisation. Deux ingrédients clés de la performance sportive comme du monde entrepreneurial.

Après un démarrage poussif dans sa poule de National 1 Masculine, le Vendée Challans Basket recevait l’Union Tarbes Lourdes avec la ferme intention de recoller au classement avec son adversaire du soir. Battus à deux reprises lors des trois premières journées, les Vendéens se devaient de réagir pour prendre des points précieux dans l’opération maintien. Porté par un excellent Radshad Davis, meilleur marqueur et meilleur rebondeur depuis le début de la saison et autour de 16 points encore ce soir, le VCB n’a pas manqué son rendez-vous avec une victoire importante (81-77). Un succès obtenu aux forceps, avec le coeur et la niaque.

Bpifrance au coup d’envoi

Avant ce match important, le Vendée Challans Basket a inauguré un tout nouveau rendez-vous de son partenaire, Bpifrance. Un « Coup d’envoi » organisé par la banque publique d’investissement afin de réunir tous les acteurs dynamiques du territoire et débattre autour des précieuses thématiques de l’innovation et de la digitalisation. Une table ronde pour partager des expériences et des intervenants pertinents comme Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication de Bpifrance et Bpifrance Excellence, Jean-Marie Rousseau (président du Vendée Challans Basket), Benoît Rigot (Directeur Régional Pays de la Loire Bpifrance), David Soulard (Directeur Général du Groupe Gautier), Sophie Georger-Menereau (Dirigeante de Pramac SAS et présidente du Medef Vendée), David Giraudeau (Directeur Général de la Mie Câline), Stéphane Garnier (Président de Soriba), Landry Maillet (Directeur Général d’ABCM), Sophie Pineau (Présidente de Getex) et Hervé Duffay (Responsable des spécialisations à Audencia Business School).

Se réunir pour grandir. L’entrepreneuriat et le #Sport dans toute sa splendeur ! Avec #LesMeneurs et #LesExcellence notre objectif est de valoriser le territoire @paysdelaloire @VilledeChallans à travers cet événement sur l’accélération digitale et l’innovation @vcbplus ! pic.twitter.com/7SlNfsqvlb — Patrice Bégay (@patricebegay) October 11, 2022

