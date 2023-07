Wimbledon : La programmation critiquée, l'organisation ciblée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début du tournoi, il y a un sujet qui revient souvent. Et pour cause, lors des trois premiers jours, la pluie n'a cessé de perturber le programme, une habitude puisque la météo d'Angleterre même au début du mois de juillet laisse souvent à désirer. Mais il y avait beaucoup mieux à faire au niveau de la programmation puisque le tournoi a pris beaucoup de retard désormais. D'où les nombreuses critiques...

Présente depuis les premières heures du tournoi de Wimbledon, la pluie s'invite chaque année à la fête. Sur gazon, la moindre goutte d'eau peut devenir dangereuse puisque la surface est déjà glissante. C'est pourquoi le tournoi ne prend généralement pas de risques en bâchant tout de suite les courts. Depuis plusieurs années, les deux courts principaux disposent d'un toit mais son utilisation a été critiquée ces derniers temps.

Des toits pas utilisés correctement

Afin de permettre aux rencontres du Centre Court et du court 1 de se lancer, les toits ont souvent dû être déployés lors de ce début de semaine à Wimbledon. Pourtant, mercredi, alors que l'on annonçait de la pluie, les rencontres ont débuté à ciel ouvert. Moins de 40 minutes plus tard, le jeu était à nouveau interrompu. En plus, le toit met beaucoup de temps à se mettre en place, obligeant les joueurs à patienter. « Je ne comprends pas la décision du tournoi, je pense qu’avec le retard déjà pris lors des deux premières journées et une météo capricieuse encore aujourd’hui, on pouvait effectivement patienter et attendre d’ouvrir le toit si l’on avait encore une fenêtre, une éclaircie de 4–5 heures, mais là on parle de 35 minutes » a par exemple déclaré Fabrice Santoro, consultant pour BeIn Sports , le diffuseur officiel en France.

De nombreux retards

Si le retard devrait finir par se rattraper, les conditions météorologiques annoncées sont désastreuses pour les prochains jours. A l'heure actuelle, certains joueurs sont déjà qualifiés pour le troisième tour quand d'autres n'ont même pas encore démarré leur tournoi. Cette situation pose un vrai problème d'équité puisque ceux qui ont la chance de jouer sous le toit avancent plus confortablement sur le tournoi. Et si vous vous appelez Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz, vous avez plus de chances de passer votre quinzaine bien à l'abri. Dans l'histoire du tournoi, il y a déjà eu largement pire et la journée de jeudi devrait enfin voir la fin du premier tour. Il faut aussi rappeler que le couvre-feu est à 23 heures heure locale et que les courts annexes n'ont pas de lumière donc le jeu se termine tôt par rapport aux autres Grands Chelems.

Une surface fragile

Pour le gazon de Wimbledon, tout se joue au millimètre. Avec le temps et les déplacements des joueurs, la surface se dégrade petit à petit. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles l'organisation a préféré un programme traditionnel sur les courts principaux avec peu de matches pour préserver au mieux le gazon pour la fin du tournoi. Une chose est sûre, les joueurs souhaitant jouer sur le Centre Court doivent être nombreux...