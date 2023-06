Wimbledon : Djokovic victime d’une injustice, il dénonce un scandale

Alexis Brunet

Le 3 juillet prochain s'ouvre le tournoi de Wimbledon. Cette année, c'est Carlos Alcaraz qui occupera la place de numéro 1 mondial lors du tournoi, juste devant Novak Djokovic. Sur son compte Twitter, Paul McNamee s'est insurgé face à cela, pour lui, c'est le Serbe qui devait être numéro 1 à l'ATP.

Qui pourra stopper Novak Djokovic ? La question mérite d'être posée, car le Serbe paraît inarrêtable. Déjà victorieux de l'Open d'Australie plus tôt dans l'année, le Djoker a remporté son deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison lors de l'édition 2023 de Roland-Garros. Il a disposé en finale de Casper Ruud en trois sets, imposant une force tranquille à l'épreuve des années.

Wimbledon prochain objectif de Djokovic

Djokovic a de grandes chances de ne pas s'arrêter là. Le Serbe est favori de Wimbledon cette année. Cela ne change pas trop par rapport aux autres éditions. Le Djoker a remporté les quatre derniers Wimbledon. Au total, il a déjà été titré sept fois en Angleterre, et il pourrait l'être une huitième fois. Il serait alors le joueur le plus titré à Londres, à égalité avec un certain Roger Federer.

