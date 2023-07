Wimbledon : Djokovic menacé, il fait une déclaration fracassante

Alexis Brunet

Novak Djokovic est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon. Le Serbe affrontera vendredi l'Italien Jannick Sinner. C'est évidemment le Djoker qui est favori de cette rencontre, et il le sait. Le natif de Belgrade sait que tout le monde veut le faire tomber, mais il reste très tranquille et sûr de lui.

En arrivant à Wimbledon, Novak Djokovic avait le statut de favori. Pour l'instant le Serbe l'assume parfaitement, car il est qualifié pour les demi-finales. Très à l'aise sur herbe, Nole est donc proche de remporter un huitième titre à Londres, et le cinquième consécutif. Il rejoindrait alors Roger Federer au palmarès des joueurs les plus titrés au Grand Chelem anglais.

Tout le monde veut faire tomber Novak Djokovic

Novak Djokovic sait qu'il est l'homme à abattre lors de cette édition de Wimbledon. N'importe quel joueur aimerait pouvoir s'enorgueillir de dire qu'il a fait tomber le Serbe. Et derrière, cela serait donc beaucoup plus facile de s'imposer. Mais pour le Djoker, cela ne l'effraie pas, ça le stimule même. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à l'issue de sa victoire en quart de finale, d'après des propos relayés par We Love Tennis . « Les chiffres ne sont que des chiffres. Surtout pendant le tournoi, je n’aime pas passer beaucoup de temps à penser aux statistiques. Je suis toujours à Wimbledon et je ne pense qu’à mon prochain match. J’ai aimé la façon dont j’ai joué aujourd’hui (mardi) et j’espère continuer ainsi. J’aime être dans la position de celui qu’il faut battre. Je pense que tous les joueurs de tennis veulent être dans une position où tout le monde veut les battre. C’est un privilège. La pression fait partie de notre métier. La pression fait naître en moi les plus belles émotions, elle m’incite à jouer mon meilleur tennis. Je sais qu’ils veulent ma peau, mais ils n’y arrivent pas pour le moment… Oui, je suis très humble (rires). »

Sinner face à Djokovic en demi

Le prochain à vouloir tenter de faire tomber Djokovic sera Jannick Sinner, adversaire du Serbe en demi-finale. Si le Djoker passe cet obstacle, il pourrait être rejoint par Carlos Alcaraz en finale, qui est opposé à Medvedev dans l'autre demi-finale. Cela nous donnerait alors une revanche entre les deux hommes, depuis leur affrontement à Roland Garros, il y a quelques semaines, où le natif de Belgrade l'avait emporté face à l'Espagnol.