Wimbledon : Agression, tribunal… Une autre ex de Kyrgios sort du silence

Publié le 7 juillet 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Qualifié pour la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière, Nick Kyrgios est brillant sur ce Wimbledon. Mais avant de disputer son quart de finale, l’Australien a été cité à comparaître devant le tribunal de Camberra pour des faits présumés d’agression. Battue en quart de finale, Ajla Tomljanovic, elle aussi ex petite-amie de Kyrgios, a répondu à cette affaire.

Nick Kyrgios vit un Wimbledon plein de surprises. Pour la première fois de sa carrière, l’Australien s’est qualifié pour une demi-finale de Grand Chelem. Après un quart de finale maîtrisé de bout en bout contre Cristian Garin, Kyrgios a assuré sa qualification et défiera Rafael Nadal pour une place en finale. Plus connu pour ses frasques que ses résultats, Nick Kyrgios a répondu à ses détracteurs sur cette quinzaine londonienne. Mais si tout va bien pour le numéro 40 mondial sur le terrain, l’extra-sportif l’a une fois de plus rattrapé…

"Ce sera probablement le match le plus regardé de tous les temps, je le dis."Kyrgios sur sa demie face à Nadal demain 🍿 pic.twitter.com/bp3ib5E7AJ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) July 7, 2022

Nick Kyrgios risque deux ans de prison

Ce mercredi, le Canberra Times a annoncé que Nick Kyrgios a été cité à comparaître devant le tribunal au début du mois d’août suite à des faits présumés d’agression sur son ex petite amie qui auraient eu lieu en décembre 2021. Kyrgios encourt une peine allant jusqu’à deux ans de prison. Après sa victoire contre Garin, l’Australien a été interrogé sur cette information : « J'aurais beaucoup à dire. Mais j'ai été informé par mes avocats que je ne pouvais rien dire pour le moment. Cela ne m'a pas affecté du tout, pour être honnête. Évidemment, j'ai lu à ce sujet et vu que tout le monde se posait des questions. C'était difficile de se concentrer uniquement sur le type de mission à accomplir ici ».

La victime présumée s’exprime

Forcément, le frère de Kyrgios est venu le soutenir dans cette épreuve. « Les détracteurs et les menteurs vont toujours tenter de nous faire tomber. Nous restons à fond et nous continuons d’aller de l’avant », explique-t-il dans des propos relayés par L’Equipe . Alors qu’elle recevait un message de soutien, Chiara Passari, la victime présumée, a lâché : « Merci. Enfin quelqu’un assez intelligent pour comprendre comment le système judiciaire fonctionne ».

«Je n’ai pas eu cette expérience avec lui»