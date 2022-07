Tennis

Wimbledon : Un incroyable record pour Djokovic

Publié le 6 juillet 2022 à 10h35 par Ewen Robin

Comme il l'avait déjà réalisé l'an dernier à Roland-Garros face à Lorenzo Musetti en huitièmes, puis face à Stefanos Tsitsipas en finale, Novak Djokovic a fait l’exploit de remonter un écart de 2 sets. Cette fois, le Serbe a dominé le jeune Jannik Sinner lors des quarts de finale de Wimbledon. Une performance qui lui permet de battre un nouveau record…

Novak Djokovic a fait du Novak Djokovic ! Mardi, le Serbe affrontait Jannik Sinner en quart de finale de Roland-Garros. Un match qui s’annonçait palpitant, mais qui a rapidement tourné en faveur de l’Italien. En effet, Sinner menait par 2 sets à 0 et semblait balader Novak Djokovic sur le court. Le numéro 3 mondial a donc pris une pause. Et au retour des vestiaires, c’est un nouvel homme qui est revenu sur le terrain. Comme il l’a déjà fait par le passé, Djokovic a comblé l’écart avec son adversaire avant de s’imposer (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2) devant des spectateurs ébahis.

Un retour fracassant

« Eh bien, sachez que j'ai eu une petite discussion avec moi-même devant le miroir » , a révélé le Serbe dans des propos rapportés par Eurosport . « Quelques fois, dans ce genre de match, il faut en passer par là : un petit break, le temps de récupérer, regrouper ses pensées et reconstruire le puzzle. J'ai eu la chance de bien débuter le 3e set et ça m'a donné un coup de boost » , expliquait le joueur lors d'une interview. Ainsi, Djokovic a su mettre la pression dès le retour des vestiaires, ce qui lui a permis de mettre en difficulté son adversaire. Le Serbe réitère donc la l'exploit qu’il avait réalisé face à Musetti et Tsitsipas l'an dernier à Roland-Garros.

Comeback complete 👑@DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

L’expérience fait la différence

En conférence de presse, le Serbe s’est confié sur le secret de son come-back : « J'ai joué un nouveau match à partir du 3e set. J'ai joué trois sets de très grande qualité. Quand je me suis parlé dans les vestiaires, c'était un discours positif. Je me suis réanimé en quelque sorte. Je l'avais déjà fait contre Tsitsipas à Roland-Garros. Ça ne marche pas à tous les coups. Je savais que je devais changer quelque chose. Heureusement, les Grand Chelems se jouent au meilleur des cinq manches et j'ai pu revenir. J'ai toujours cru que je pouvais revenir. Je savais que l'expérience allait prévaloir dans cette situation difficile. Je n'avais aucune blessure. C'était juste une histoire de changement de dynamique et je savais que le début du 3e serait crucial. J'ai gagné beaucoup de 5e set dans ma carrière donc je me sens mieux à chaque fois que j'en joue un. Contre un jeune joueur comme Sinner, ça joue un rôle. J'ai déjà été dans ce genre de situations par le passé et ça m'a beaucoup aidé. » Novak Djokovic a ensuite enchaîné : « Depuis 20 ans que je joue au tennis au plus haut niveau, je sais que dans ce genre de situation, le combat intérieur est le plus difficile à gagner. Le moment charnière, ça a peut-être été en effet la pause toilettes. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours cru que j'arriverai à renverser ce match en ma faveur. »

Un record battu

Novak Djokovic a désormais remporté un nombre incroyable de sept rencontres en Grand Chelem en perdant les deux premiers sets. Il a battu le précédent record après une bataille épique avec Jannik Sinner pour atteindre les demi-finales de Wimbledon. À 35 ans, Djokovic se rapproche peu à peu d'un 4e sacre d’affilé sur le gazon londonien.