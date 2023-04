US Open, retraite... Les soeurs Williams sur une grande annonce ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a huit mois, Serena Williams annonçait prendre sa retraite à l'US Open après une carrière formidable durant laquelle elle a marqué à tout jamais l'histoire du tennis. L'Américaine aux 23 Grands Chelems est tout de même restée assez énigmatique puisqu'elle a insinué qu'elle pourrait revenir à la compétition. De son côté, sa sœur aînée, Venus, a rejoué quelques tournois l'été dernier avant de connaître sa première victoire sur le circuit depuis Wimbledon 2021 en janvier dernier. Mais la vraie fin pourrait avoir lieu lors du prochain US Open si l'on en croit les dernières informations.

A respectivement 41 et 42 ans, Serena et Venus Williams n'ont peut-être pas tout à fait terminé leur histoire avec le tennis. Les deux légendes de ce sport ne cessent de repousser l'échéance et ont visiblement du mal à raccrocher les raquettes, elles qui ont toujours consacré leur vie au tennis. Dans des propos récoltés par Tennis Infinity , Rick Macci, ancien entraîneur des soeurs Williams durant leurs jeunes années, croit à un ultime retour en double à l'US Open.

Venus à la retraite cet été ?

Depuis quelques années, Venus Williams fait des apparitions beaucoup moins fréquentes sur le circuit WTA. En 2022, elle avait tenté un retour en disputant quelques tournois pendant l'été, sans pour autant parvenir à décrocher une victoire, s'inclinant difficilement au premier tour de l'US Open. Mais tout début 2023, elle a réussi à gagner un match à Auckland avant de déclarer forfait pour l'Open d'Australie à cause d'une blessure. Pour Rick Macci, 2023 devrait être la dernière année pour l'aînée des sœurs Williams, elle qui est aujourd'hui la joueuse en activité avec le plus de titres en Grand Chelem (7).

Tennis : Le retour de Serena encore possible ? https://t.co/OG6adYYMMP pic.twitter.com/5T9gGlSPHk — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Dernier jubilé avec Serena ?

En fait, Rick Macci va encore plus loin dans ses déclarations même s'il ne se fonde a priori que sur des impressions. « À mon avis, et je n’ai pas d’idée précise, je pense qu’elle prendra sa retraite à l’US Open. Je pense qu’elle jouera en double avec Serena. Et je pense qu’elles sortiront de la scène par la gauche à l’US Open. Je n’ai pas d’idée précise. Je me fie à mon instinct » confie-t-il. Mais est-ce vraiment possible ?

Serena pourrait sortir de sa retraite