Un joueur de tennis ironise sur le transfert de Neymar en Arabie Saoudite

Thibault Morlain

C'est désormais officiel, Neymar est un joueur d'Al-Hilal en Arabie Saoudite. A 31 ans, le Brésilien a quitté le PSG pour rejoindre le championnat où évoluent Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. En Arabie Saoudite, Neymar va toucher le pactole, tout en ayant obtenu de très nombreuses faveurs en nature. De quoi en faire halluciner plus d'un, à commencer par Corentin Moutet.

Neymar aura donc passé 6 ans à Paris. Une aventure au PSG qui vient de prendre fin puisque le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Là-bas, Neymar percevra un salaire d'environ 100M€ par saison et voilà que pour convaincre l'ex-joueur du PSG, les Saoudiens auraient accepté de nombreuses et incroyables demandes. Ainsi, comme révélé par certains médias, Neymar se serait vu accorder une maison avec 25 pièces, 5 domestiques à temps plein, une piscine de 40x10m, un avion privé à sa disposition ou encore plusieurs voitures de luxe.

Tennis : Djokovic en grand danger face à Alcaraz ? Il n'y croit pas ! https://t.co/8mQVDFILHT pic.twitter.com/lKzP9gdGAx — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« Bonjour Arabie Saoudite... »

Forcément, cette information n'est pas passée inaperçue et elle a d'ailleurs fait réagir au-delà du monde du football. Joueur français de tennis, Corentin Moutet a ainsi ironisé sur ces faveurs accordées à Neymar en Arabie Saoudite, postant sur X : « Bonjour Arabie saoudite, je cherche un club de foot aussi 15 chambres me suffiront et je sais pas nager donc une petite piscine me suffira. Merci ! Cordialement ».

Les folies des Saoudiens font réagir