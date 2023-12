Tennis : Vers un coup à la Federer pour Nadal ? Il se lâche

Benjamin Labrousse

Faisant partie des sensations de 2024, le retour de Rafael Nadal sur le circuit ATP est attendu au tournant par de nombreux fans. Si pour certains, l’Espagnol a retrouvé un gros niveau de performance malgré son absence prolongée, d’autres se veulent plus prudent. Pour un ancien 4ème mondial, Nadal aura bien du mal à faire un retour fracassant comme Roger Federer avait pu le faire en 2017.

En 2016, le monde du tennis était profondément marqué par la blessure de Roger Federer d’abord au genou puis au dos. Le champion suisse n’avait pas remporté le moindre Grand Chelem cette année-là, mais avait même inquiété plusieurs fans en ne prenant part ni à Roland-Garros, ni à l’US Open. Revenu à son meilleur niveau en 2017, Federer avait alors remporté l’Open d’Australie et Wimbledon. Ainsi, beaucoup se demandent si Rafael Nadal, absent des courts depuis quasiment un an et de retour en 2024, sera capable d’imiter le Suisse…

« Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre »

Début décembre, Rafael Nadal confirmait d’ailleurs lui-même ne pas être certain de son niveau : « Bien sûr, j'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où ça semblait impossible que ce moment arrive. Mais nous avons maintenu l'éthique de travail et nous avons gardé espoir, et je crois que je suis prêt pour reprendre. Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre, mais peu importe » .

« Je pense que c’est possible mais peu probable »