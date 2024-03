Tennis : Un autre jeune espoir français pour marquer les esprits ?

La rédaction

Le Masters 1000 de Miami n'a pas commencé de la meilleure des manières pour le clan français. Arthur Cazaux, qui jouait les qualifications, a dû abandonner après un malaise sur le court et Arthur Fils, en manque de rythme, n'a pu inverser la tendance. C'est peut-être l'heure de Luca Van Assche, autre joueur issu de la génération 2004, à pointer le bout de son nez. Le Français vient de décrocher sa première victoire en Masters 1000, un accomplissement important qui lui donne le droit de défier Casper Ruud.

Très bon ami d'Arthur Fils, Luca Van Assche a même battu ce dernier en finale du tournoi de Roland-Garros juniors en 2021. Les deux jeunes joueurs se connaissent par coeur et se sont tirés la bourre la saison dernière. En effet, si c'est Fils qui a remporté son premier titre sur le circuit ATP, Van Assche, lui, était bien le premier à intégrer le top 100 entre les deux. 63ème mondial à son meilleur, il aimerait bien passer à l'étape supérieure. Ce sera peut-être à Miami.

Un jeune en pleine progression

Né en 2004, Luca Van Assche possède un style un peu particulier qui nous empêche un peu de le voir s'exprimer au meilleur niveau. Pas très grand (1,80m), il se déplace parfaitement sur le court mais ne possède pas de coup fort. Pour autant, il n'a encore que 19 ans et progresse à vue d'oeil. « Le tennis était toujours là. Toute ma vie, il a été là. Après, il fallait retrouver le rythme des matches. Il fallait aussi digérer tout ce qui s'est passé en début d'année avec l'Open d'Australie, une première sélection en Coupe Davis. C'était plein de nouvelles expériences et ça m'a aidé à grandir » a-t-il confié par rapport à ce qu'il a vécu ces derniers mois.

Première victoire en Masters 1000

En connaissant une percée au plus haut niveau en 2023, Luca Van Assche n'a joué que 4 Masters 1000 avant Miami. En effet, le Français n'avait alors pas encore réussi à décrocher la moindre victoire et c'est désormais chose faite. Opposé à Pavel Kotov au premier tour en Floride, 67ème mondial, il a parfaitement géré le rendez-vous pour valider ce moment important de sa carrière. Cela fait suite à un bon début de saison puisqu'il a aussi atteint le troisième tour à l'Open d'Australie, son premier en Grand Chelem.

