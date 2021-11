Tennis

Tennis : Tsonga adresse un précieux conseil à la nouvelle génération !

Publié le 29 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Parrain de la Team BNP Paribas Jeunes Talents, Jo-Wilfried Tsonga a tenu à adresser un message à la nouvelle génération française.

Agé de 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga espère bénéficier d’une wild-card et participer à l’Open d’Australie en janvier prochain. Finaliste de ce Grand Chelem en 2008, le joueur français s’apprête à disputer ce qui pourrait être la dernière saison de sa longue carrière. Après s’être retiré des courts, Tsonga pourrait alors se consacrer pleinement à son rôle de parrain du programme Team BNP Paribas Jeunes Talents, qui aide la nouvelle génération française.

« Il n'y a que ceux qui persévère qui vont au bout »