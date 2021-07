Tennis

Tennis : Tsitsipas enrage toujours après sa défaite à Wimbledon !

Publié le 13 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Sorti dès le premier tour de Wimbledon contre Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas ne digère toujours pas ce revers.

On l’avait quitté abattu à Roland-Garros, après sa défaite en finale face à Novak Djokovic malgré un avantage de deux sets au compteur. Stefanos Tsitsipas était ainsi très attendu dans cette édition de Wimbledon, mais le Grec a surpris tout le monde en s’inclinant dès le premier tour face à Frances Tiafoe, en 3 sets. Une énorme déception pour le numéro 4 mondial, qui n’a toujours pas digéré la défaite.

« Je suis toujours très en colère contre ce qui s’est passé »