Tennis

Tennis : Covid, vaccin.... L'énorme volte-face de Tsitsipas !

Publié le 20 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu'il n'était pas forcément pour le vaccin, Stefanos Tsitsipas a finalement décidé de se faire vacciner contre la Covid-19, comme il l'a révélé lu-même.

Il n’y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Stefanos Tsitsipas en est la preuve vivante. Il y a tout juste un mois, le numéro 3 mondial expliquait qu'il ne voyait pas vraiment l'intérêt de se faire vacciner à son âge. « À un certain stade, je devrais (me faire vacciner), j'en suis à peu près sûr, mais jusqu'ici ça n'a pas été obligatoire pour jouer, donc je ne l'ai pas fait. Je suis jeune, dans la catégorie des moins de 25 ans, pour moi le vaccin n'a pas été assez testé. Et il y a des effets secondaires. Je connais personnellement des gens qui en ont eus. Je ne suis pas contre, je ne vois juste pas de raison pour quelqu'un de ma catégorie d'âge d'être vacciné » . Et après avoir été recadré par le gouvernement grec, Stefanos Tsitsipas a finalement décidé de passer le pas de la vaccination.

«Je vais me faire vacciner cette année pour pouvoir aller dans les magasins ou les restaurants »