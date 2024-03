Tennis : Terrible nouvelle pour Murray, la retraite est proche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Masters 1000 de Miami, Andy Murray a été éliminé au troisième tour après une nouvelle grosse bataille dont il a le secret en ce moment. Dans une fin de match électrique, l'Ecossais a été éliminé par le Tchèque Tomas Machac au tie-break du troisième set, quelques minutes après s'être tordu la cheville. Malmené, il venait de débreaker au moment de sa blessure mais a tenu à continuer la partie. Le résultat des comptes est difficile...

Assurément le meilleur joueur derrière le Big 3 à cette époque, Andy Murray arrive à la fin de sa carrière et celle-ci vient de prendre une tournure inattendue mais terriblement triste. L'Ecossais a annoncé qu'il serait indisponible pour une durée indéterminée à cause d'une rupture de ligaments, une très mauvaise nouvelle alors qu'il est censé arrêter le tennis cet été.

Terrible absence

Le contraste est saisissant. Andy Murray donne tout ce qu'il a pour revenir au score dans le troisième set et parvient enfin à revenir à 5-5. Mais à la fin du point, il se fait mal à la cheville et on apprendra plus tard la gravité de la blessure. « Dimanche, vers la fin de mon match à Miami, j’ai subi une rupture complète de mon ATFL (ligament talofibulaire antérieur) et une rupture presque complète de mon CFL (ligament calcanéo‐fibulaire). Il va sans dire que c’est difficile à accepter et que je serai absent pendant une période prolongée. Je verrai un spécialiste de la cheville à mon retour chez moi pour déterminer les prochaines étapes. Mais je serai de retour avec une hanche et sans ligaments de cheville le moment venu » écrit-il sur son compte Instagram .

Murray prend sa retraite cet été

Quand est-ce qu'Andy Murray pourra revenir à la compétition ? C'est la première question que l'on se pose tant le temps est compté s'il veut terminer en beauté cet été. Avec une blessure de ce genre, il pourrait mettre beaucoup de temps avant de faire son retour. Il y a quelques semaines, fatigué qu'on lui pose la question, il avait enfin rendu le verdict par rapport à sa fin de carrière. Cet été, l'Ecossais devrait raccrocher les raquettes.

Retraite repoussée ?

Avec cette terrible nouvelle, Andy Murray se retrouve face à un dilemme. Vu la gravité de la blessure, l'Ecossais aura bien du mal à être prêt pour les grands événements de l'été. Pire encore : il n'est pas dans le cut pour les Jeux olympiques pour le moment et en ne marquant pas de points dans les prochaines semaines, il aura du mal à valider son ticket. Quel dommage pour celui qui relevait à peine la tête après un début de saison très difficile...