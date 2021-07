Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas s’enflamme pour sa participation aux JO !

Publié le 16 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

A seulement 22 ans, Stefanos Tsitsipas réalise une saison magnifique. Cet été, il disputera ses premiers Jeux Olympiques, de quoi le rendre fier de représenter son pays.

Auteur d’une grande saison, il manque à Stefanos Tsitsipas une victoire de prestige dans un grand tournoi. Avec une demie et une finale à son actif, le Grec a passé un cap pour s’imposer parmi les meilleurs du circuit ATP. Et cette victoire prestigieuse, elle arrivera peut-être dès cet été, aux Jeux Olympiques. Contrairement à la majeure partie du top 50, Stefanos Tsitsipas sera du voyage pour Tokyo afin de disputer les JO. Et le numéro 4 mondial ne cache pas sa joie.

« Jouer aux Jeux Olympiques, c’est le rêve de tout athlète grec »